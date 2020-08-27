DSİ, Büyükyapalak’ta sulama kuyuları açıyor

DSİ Kahramanmaraş 20. Bölge Müdür Yardımcısı Ejder Akbaş ve beraberindeki heyet, Büyükyapalak Sulama Kooperatifi ve Çobanbey Sulama Kooperatifi için açılan sondaj kuyularını yerinde inceledi. Büyükyapalak’ta açılan 1 kuyuda suya ulaşılırken; 2.kuyuda da çalışmalar sürüyor. Afşin ilçesine bağlı Çobanbeyli Mahallesi’nde de 9 adet kuyunun 8.sinde pompa revizyonu yapıldı. Böylece 2 bin dekar arazinin sulanması sağlanacak.

İncelemelerle ilgili olarak, “Çobanbeyli Mahallesi’nde 1984 yılında kurulan Çobanbey Sulama Kooperatifinde mevcutta bulunan 9 adet kuyunun 8.sinde kuyu içi pompa revizyonu yapılarak 2 bin dekar alanın sulaması gerçekleşerek sondaj şube müdürlüğümüz bünyesinde yer alan pompa ekibi tarafından tüm bu çalışmalar yapılmıştır. Büyükyapalak Sulama Kooperatifi için açılan sondaj kuyusu çalışmaları 2.kuyuda devam etmekte olup kuyu su anda 90 metredir. Emeği geçen tüm sondaj çalışanlarımıza ve idareye teşekkür ediyoruz” denildi.