D’S Damat’tan sezon sonuna özel kampanya

Güneşli Mahallesi Hulusi Efendi Bulvarı üzerinde hizmet veren D’S Damat Mağazası, sezon sonuna özel yüzde 70’e varan indirim kampanyası başlattı.

D’s Damat kampanyaları hakkında bilgi veren, Elbistan Şube Müdürü Murat Özcan, “D’S Damat, kış sezonu ürünlerinde düzenlediğimiz kampanya ile şıklığına özen gösteren müşterilerimize birbirinden farklı model ve kalıp seçeneklerini ile hitap ediyoruz. Sezon sonuna özel yüzde 70’e varan indirim kampanyamız ile müşterilerimize D’S Damat kalitesini ve şıklığını sunuyoruz.

Sezon sonu kampanyası haricinde tek fiyat kampanyası da düzenledik. Tek fiyat kampanyamızda gömlek 99 TL, triko 129 TL, pantolon 179 TL. Ayrıca iki ürün ve üstü alımlarda da gömlek 85 TL, triko 100 TL, pantolon 150 TL’ye düşüyor" şeklinde konuştu.

Yeni sezon ürünlerinde de kasada anında indirim kampanyası olduğunu belirten mağaza müdürü Özcan, “Müşterilerimiz yeni sezon ürünlerinde yapacakları her 500 TL’lik alışverişte kasada anında 150 TL indirim kazanıyorlar. Ayrıca ceketlerde 399 TL, montlarda 399 TL ve takım elbiselerde 499 TL’den başlayan fiyatlarla, D’S Damat kalitesini ve şıklığını müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Şıklığına ve konfora önem veren herkesi kampanyalı fiyatlarımızdan faydalanmaları için mağazamıza bekliyoruz” dedi.



