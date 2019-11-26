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D’S Damat’tan ‘Büyüksün Cuma’ kampanyası

Elbistan’da giyim sektörünün en önde gelen isimlerinden olan D’S Damat, şıklığı ve konforu bir arada isteyenlere özel “Büyüksün Cuma” kampanyasını düzenliyor.

D’S Damat’tan ‘Büyüksün Cuma’ kampanyası

Güneşli Mahallesi Hulusi Efendi Bulvarı üzerinde hizmet veren D’S Damat Mağazası, 27 Kasım -1 Aralık tarihleri arasında geçerli olan ‘Büyüksün Cuma’ kampanyası ile 3 ve üzeri ürün alışverişlerinde ilk satış fiyatı üzerinden net yüzde 60 indirim fırsatı sunuyor.,

Kampanya hakkında bilgi eren D’S Damat Elbistan Şube Müdürü Murat Özcan, şunları söyledi:

“27 Kasım -1 Aralık tarihleri arasında geçerli olan ‘Büyüksün Cuma’ kampanyamızda 2019/20 Sonbahar-Kış sezonu ürünlerinden tek seferde 3 adet veri ürün alımında ilk satış fiyatı üzerinden net yüzde 60 indirim uyguluyoruz. Kampanyamıza ceremony, aksesuar grubu ürünler dahil değildir. İlk satış fiyatından net yüzde 60 indirim kampanyamız, diğer kampanya, indirim ve çeklerle birleştirilemez. Şıklığına ve konfora önem veren herkesi 4 gün sürecek kampanyamızda ilk satış fiyatı üzerinden yaptığımız net yüzde 60 indirimlerden faydalanmaları için mağazamıza bekliyoruz. “


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