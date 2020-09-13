‘Drift’ atıp kaçan sürücüye 6 bin 500 TL ceza

Elbistan’da, ‘drift’ attıktan sonra polisin dur ihtarına uymayıp kaçan sürücüye 6 bin 500 TL para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine el konulurken araç da trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, rutin denetim için Yunus Emre Mahallesi Çeçenistan Caddesi’nde bulunan trafik polisleri, bir aracın drift attığını belirledi. Polisleri fark eden araç sürücüsü, ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. Nurhak karayoluna çıkan otomobil, yol üzerinde uygulama yapan polis ekiplerince durduruldu. Sürücüye 6 bin 12 TL’si drift atmak suçundan olmak üzere toplam 6 bin 500 TL idari para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken aracı da 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Trafikten men otomobil, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.