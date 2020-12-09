Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi’nde devriye görevi yapan polis ekipleri, bir sürücünün aracıyla drift attığını tespit etti. Polis ekipleri, otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Polis ekipleri ve otomobil sürücüsü arasındaki kovalama kısa sürdü. Durdurulan otomobil sürücüsünün ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. Ehliyetsiz bir şekilde direksiyona geçen ve drift atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye ise, neredeyse otomobilin değeri kadar ceza kesildi. Sürücüye, 6 bin 12 TL’si drift atmak, 2 bin 473 TL’si ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından olmak üzere yaklaşık 11 bin TL idari para cezası kesildi.
Drift atan ehliyetsiz sürücü polisten de cezadan da kaçamadı
Elbistan’da aracıyla drift atan sürücü, polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. Kovalamanın ardından durdurulan aracın ehliyetsiz sürücüsüne 6 bin 12 TL’si drift atmaktan olmak üzere 11 bin TL’ye yakın idari para cezası kesildi.
09 Aralık 2020 Çarşamba 17:31
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