Dr. Pişkin’den Göçer’e ziyaret

Ziyarette değerlendirme yapan Dr. Pişkin, şöyle konuştu:

“Teksas Üniversitesi’nde çalışmakta iken gelen davet üzerine İstinye Üniversitesi’nde akademik çalışmalarına devam etmek üzere Türkiye’ye dönüş yapıyorum. Medikal Park hastaneler grubu ile sıkı bağları bulunan üniversite sağlık bilimleri alanında yoğunlaşıyor. Bu kapsamda tıbbi simülasyonlar yardımı ile sanal ameliyatların yapılabileceği ve gerçek ameliyatların planlanabileceği bir laboratuar kurma çalışmalarına başladık. İlk aşamada öğrencilerin kullanacağı laboratuarı bir sonraki aşamada hastane personelinin kullanması hedeflenmekte. Laboratuar ayrıca ilgili lise öğrencilerinin kullanımına da açık olacak. Bu şekilde lise öğrencileri erken yaşta ilgi odaklarına yönelik çalışmalarına başlama fırsatı bulabilecekler.

Tıp mühendisliği için disiplinler arası bir çalışma ortamı gerekiyor. Bu sebeple çok çeşitli mühendislik ve tıbbi personel ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. ABD, Kanada, İngiltere, Almanya, Japonya, Tayvan gibi ülkelerden, biyomedikal, bilgisayar, makine mühendisleri, matematikçiler ve tıp doktorları ile işbirliği yapıyoruz. Bunlara TÜBİTAK, diğer araştırma kurumları ve Avrupa Birliği işbirlikleri ile devam etmeyi planlıyoruz. Bu amaçla çeşitli üniversite ve kurumlarla görüşmelere başlamış bulunuyoruz. Bu kapsamda Elbistan’da da Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım hoca ile görüştüm. Türkiye’ye ve aileme döndüğüm için mutluyum.“

Elbistanın Sesi Gazetesi kurucusu Mehmet Göçer de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Dr. Pişkin’e başarılar diledi.

Dr. Şenol Pişkin kimdir?

Lisans derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Mühendisliği bölümünde tamamlayan Dr. Şenol Pişkin, yüksek lisans ve doktora derecelerini İTÜ Bilişim Enstitüsü Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik bölümünden aldı. Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği ve Biyomedikal Muhendisliği bölümlerinde 3 yıl kadar doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. Halen, University of Texas'ta Makine Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği bölümlerinde 3 yıla yakın zamandır araştırmacı ve öğretim görevlisi olarak çalişmakatadır. Genel olarak biyomedikal muhendisliği alanında çalışmaktadir. Özelde çalıstığı konular arasinda sağlık teknolojileri, kardiyovasküler sistemlerin sayısal ve deneysel olarak modellenmesi, cerrahi planlama, medikal cihaz tasarımı, biyomimetik, mikroakış araçları, biyomalzemeler, biyomekanik, reoloji bulunmaktadir. Türkiye’de ve yurtdışındaki mühendislik ekipleri, kalp damar cerrahları, kardiyologlar ve radyologlarla birlikte çalışmalarını yürütmektedir. Bu şekilde hastaya ozel modelleme, simulasyon ve tasarımlar gerçekleştirmektedir. Akademik çalışmalar yanında girişimcilik alaninda da faaliyetler yürütmüş ve start-up firmasi kurmuştur. Firma icin Türkiye ve AB'den çeşitli destekler almıştır. Makalelerinin yanında patentleri bulunmaktadır. Annals of Biomedical Engineering, Artificial Organs, Cardiovascular Engineering and Technology, Journal of Biomechanics gibi dergilerde hakemlik yapmaktadır.