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Dr. Çıtak onuruna veda yemeği verildi

Elbistan İlçe Sağlık Müdürü olarak atanan Dr. Kazım Çıtak için, daha önce görev yaptığı Ekinözü'ndeki eski mesai arkadaşları tarafından veda yemeği düzenlendi.

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Dr. Çıtak onuruna veda yemeği verildi

Elbistan İlçe Sağlık Müdürü olarak atanan Dr. Kazım Çıtak için, daha önce görev yaptığı Ekinözü'ndeki eski mesai arkadaşları tarafından veda yemeği düzenlendi.

Ekinözü Entegre İlçe Hastanesi'nde 5 yıl başhekimlik yaptıktan sonra 1 Eylül 2016 tarihi itibariyle asaleten Elbistan İlçe Sağlık Müdürü olarak yeni görevine başlayan Dr. Kazım Çıtak, kendisi için düzenlenen yemeğe katılanlara teşekkür etti.

Onuruna verilen yemekte kısa bir konuşma yapan Çıtak şunları söyledi:

“Ekinözü'nde güzel günlerimiz geçti, bir aile gibiydik; hep beraber halkın sağlığı için çalıştık. Şimdi Elbistan'dayız ve burada daha çok çalışacağız. Bu bir veda yemeği değil, bir hasret giderme yemeği. Elbistan'da ziyaret edecek bir kapınız olduğunu unutmayın.”

Dr. Çıtak'tan övgüyle bahseden eski mesai arkadaşları ise, yeni görev yerinde de başarılı olacağından emin olduklarını dile getirdiler.

Program, Dr. Çıtak’a çeşitli hediyeler ve plaket takdimi ile sona erdi. 


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