Dört mahallede kentsel dönüşüm alanları belirlendi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne süresin başlaması için kentsel dönüşüm strateji belgeseli hazırlayan Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, çalışmaların kısa zamanda başlayacağını belirtildi.

Kümbet Mahallesi, Köprübaşı Mahallesi, Gariplik Mahallesi ve Kızılcaoba Mahalleleri’nin kentsel dönüşüm uygulama alanı olarak belirlendiği bilgisine yer verilen açıklamada, “İlçemiz sınırları içerisinde Kümbet Mahallesi, Köprübaşı Mahallesi, Gariplik Mahallesi ve Kızılcaoba Mahalleleri kentsel dönüşüm uygulama alanı olarak belirlenmiştir. Alanlarla ilgili kentsel dönüşüm strateji belgesi hazırlanmış olup, sürecin başlaması için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilmiştir. Belediyemizce süreç yakından takip edilmekte olup, kentsel dönüşüm uygulama çalışmalarımız kısa zamanda başlayacaktır” denildi.

Kentsel Dönüşüm Nedir?

Kentsel dönüşümün ne olduğunu ve neleri kapsadığıyla da ilgili bilgi verilen açıklamada, “6306 sayılı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi Hakkında Kanuna göre, kentteki afet riski taşıyan alanların belirlenip, sağlıklı ve de yaşanılabilir hale getirilmesidir. Kanun, Türkiye’nin her tarafındaki kent ve köylerdeki ekonomik ömrünü tamamlamış, yıkılma riski taşıyan binaların devletin sağladığı yapım kredisi, kira yardımı, belediye harç - vergi avantajlarını da kullanarak yeniden yapılmasını öngörmektedir. Kısaca kentsel dönüşümle kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi, depreme dayanıklı olmayan, ekonomik ömrünü doldurmuş binaların yeniden yapılarak olası doğal afetler sonucu oluşacak zararların en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.

Kentsel dönüşüm riskli binaların yıkılıp yeniden yapılması yanında, yerleşim yerlerinin kongre ve kültür merkezleri, park ve eğlence alanları gibi modern ihtiyaçlarının karşılanmasını da içermektedir” ifadelerine yer verildi.