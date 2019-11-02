Dört çocuk annesi, mikrokrediyle işinin patronu oldu

Mikrokredi projesinin özellikle bayan girişimcilere sunduğu maddi destekle iş dünyasında yer alan kadınlara bir yenisi daha eklendi. Çok cüzi rakamlarla kısıtlı imkanlar içinde ev ekonomilerine destek olmaya çalışan kadınlardan biri olan Kudret Kaplan, 2 bin lira mikrokredi desteği sayesinde kendi işini kurdu.

Elbistan’da yaşayan Kaplan, ev ekonomisine katkı sunmak istedi. Arayış içerisine giren 4 çocuk annesi Kudret Kaplan, komşuları ve arkadaşları sayesinde Elbistan Mikrokredi Şubesi’nin sunduğu desteği öğrendi. Hiç vakit kaybetmeden mikrokredi için başvuru yapan Kaplan, aldığı eğitimin ardından 2 bin lira mikrokredi desteği aldı.

4 çocuk annesi Kudret Kaplan, aldığı mikrokredi desteği ile Kızılcaoba Mahallesi Vesyel Karani Caddesi üzerinde Hacıalioğlu Çiğköfte isimli işyerini açtı.

Açtığı işyerinde hem 2,5 aylık bebeğine bakan hem de müşterilerine hizmet veren Kudret Kaplan, “Ev hanımıyken arkadaşlarım ve komşularım bana mikrokrediden bahsettiler. Hiç vakit kaybetmeden gidip Elbistan Mikrokredi Şubesi’ne başvurdum. Bana eğitim verdiler ve kısa süre sonra da kredim çıktı. Kendi işimi kurmaya karar verdim. Elbistan Mikrokredi Şubesi’ne gittim. İş kurmak istediğimi anlattım. Aldığım 2 bin lira mikrokredi ile işyerimi açtım. Çiğköfte ve Gaziantep’in meşhur sokak lezzetlerinden olan nohut dürümü satıyorum. Aldığım mikrokredi ile kendi ayaklarımın üzerinde durabiliyor ve ev ekonomime katkı sunabiliyorum” dedi.

Elbistan Mikrokredi Şube Müdürü Tuğba Öztürk ise, “Mikrokredi; dar gelirli bayanların ve bayanlar vasıtası ile ailelerin kendi kendilerine gelir getirici bir faaliyette bulunmalarına imkân sağlayan küçük bir sermayedir. Elbistan Mikrokredi Şubesi 2008 yılında çalışmalarına başlamıştır. Elbistan ve Ekinözü ilçesinde şuanda aktif 800 üyemiz bulunmaktadır.











Kendi işini kurmak isteyen girişimci bayanlara Elbistan Mikrokredi Şubesi olarak desteklerimiz devam ediyor” bilgisini verdi.