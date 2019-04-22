Dönmez: “Eski nesil santraller, yılsonuna kadar filtre sistemlerini değiştirecek”

Bakan Dönmez, ileri teknolojiyle, doğal dengeyi bozmadan ve minimum emisyon değerleriyle yeni nesil santraller inşa edileceğini vurguladı.

Kahramanmaraş’ta yeni linyit kömürü rezervlerinin keşfedildiğinin de bilgisini veren Bakan Dönmez, yerli kömürden elektrik üretilmesi noktasında da kararlı olduklarını dile getirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elbistan ve Afşin bölgesini de yakından ilgilendiren yerli kömüre dayalı termik santral kurulumu ile eski nesil santrallerin bacagazı arıtma tesisi kurulumuna ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.

Ultra-süper kritik santralleri yakından incelediklerini belirten Bakan Dönmez, kömürü daha çevreci teknolojiyle kullanmak istediklerinin altını çizdi. Bakan Dönmez, şunları söyledi:

“Ultra-süper kritik santraller, entegre gazlaştırma kombine çevrim santralleri, karbon tutma ve depolama teknolojileri gibi kömürün gelecekte daha verimli ve çevre dostu kullanılmasını sağlayacak teknolojileri yakından izliyoruz. Dünyada bu yöndeki gelişmelerin ülkemize uyarlanması ve sonrasında bu teknolojilerin yerli imkanlarla üretilebilmesi için gerekli her türlü desteği sağlayacağız. Yerli ve yenilebilir kaynaklardan elektrik üretimimiz yüzde 55-60 arası bir banda oturmaya başladı. Mart sonu itibarıyla yerli kömürden elektrik üretim rakamımız yüzde 16,2 seviyesinde ancak yerli kömürde sahip olduğumuz potansiyeli göz önüne aldığımızda bu oranı daha da yukarılara çekmemiz gerektiği aşikar.”

Önümüzdeki dönemde 5 bin megavat kömür kapasitesi ile kömürün enerji portföyündeki payını yukarı taşımayı hedeflediklerini anlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Cari açığımızın kapanmasında yerli kömürün katkısı çok büyük. Bin megavat kapasiteye sahip bir yerli kömür santrali kurulduğunda, bu santralin üreteceği elektrikle yıllık yaklaşık 1,24 milyar metreküp doğal gaz ithalatının önüne geçmiş olacağız. Maddi olarak cari açığımızın kapanmasına yıllık yaklaşık 300 milyon dolarlık bir katkı sağlayacak. Yerli enerji fiyatlarının petrol ve doğal gaz fiyatlarıyla bağını koparmamız ya da etkisini en aza indirmemiz için yerli kömür, portföyümüzde önemli bir yere sahip” ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, Kahramanmaraş, Afyon, Eskişehir, Konya, Tekirdağ'da yeni rezervler keşfedildiğini ve geçen yıl 101,5 milyon ton kömür üretimiyle Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını da sözlerine ekledi.