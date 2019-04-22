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Dönmez: “Eski nesil santraller, yılsonuna kadar filtre sistemlerini değiştirecek”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, eski nesil santrallerin filtreme sistemlerinin yılsonuna kadar değiştirileceğini söyledi.

Dönmez: “Eski nesil santraller, yılsonuna kadar filtre sistemlerini değiştirecek”

Bakan Dönmez, ileri teknolojiyle, doğal dengeyi bozmadan ve minimum emisyon değerleriyle yeni nesil santraller inşa edileceğini vurguladı.

Kahramanmaraş’ta yeni linyit kömürü rezervlerinin keşfedildiğinin de bilgisini veren Bakan Dönmez, yerli kömürden elektrik üretilmesi noktasında da kararlı olduklarını dile getirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elbistan ve Afşin bölgesini de yakından ilgilendiren yerli kömüre dayalı termik santral kurulumu ile eski nesil santrallerin bacagazı arıtma tesisi kurulumuna ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.

Ultra-süper kritik santralleri yakından incelediklerini belirten Bakan Dönmez, kömürü daha çevreci teknolojiyle kullanmak istediklerinin altını çizdi. Bakan Dönmez, şunları söyledi:

“Ultra-süper kritik santraller, entegre gazlaştırma kombine çevrim santralleri, karbon tutma ve depolama teknolojileri gibi kömürün gelecekte daha verimli ve çevre dostu kullanılmasını sağlayacak teknolojileri yakından izliyoruz. Dünyada bu yöndeki gelişmelerin ülkemize uyarlanması ve sonrasında bu teknolojilerin yerli imkanlarla üretilebilmesi için gerekli her türlü desteği sağlayacağız. Yerli ve yenilebilir kaynaklardan elektrik üretimimiz yüzde 55-60 arası bir banda oturmaya başladı. Mart sonu itibarıyla yerli kömürden elektrik üretim rakamımız yüzde 16,2 seviyesinde ancak yerli kömürde sahip olduğumuz potansiyeli göz önüne aldığımızda bu oranı daha da yukarılara çekmemiz gerektiği aşikar.”

Önümüzdeki dönemde 5 bin megavat kömür kapasitesi ile kömürün enerji portföyündeki payını yukarı taşımayı hedeflediklerini anlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Cari açığımızın kapanmasında yerli kömürün katkısı çok büyük. Bin megavat kapasiteye sahip bir yerli kömür santrali kurulduğunda, bu santralin üreteceği elektrikle yıllık yaklaşık 1,24 milyar metreküp doğal gaz ithalatının önüne geçmiş olacağız. Maddi olarak cari açığımızın kapanmasına yıllık yaklaşık 300 milyon dolarlık bir katkı sağlayacak. Yerli enerji fiyatlarının petrol ve doğal gaz fiyatlarıyla bağını koparmamız ya da etkisini en aza indirmemiz için yerli kömür, portföyümüzde önemli bir yere sahip” ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, Kahramanmaraş, Afyon, Eskişehir, Konya, Tekirdağ'da yeni rezervler keşfedildiğini ve geçen yıl 101,5 milyon ton kömür üretimiyle Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını da sözlerine ekledi.

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Yerel Manşetler
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Sercan Yılmaz 1 ay önce

filtre sistemi için bugün sipariş verilse teslimi en az 1 yıl. yıl sonuna nasıl yetişecek acaba?

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Duyarlı Albıstani 1 ay önce

hıım ahanda inandık

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mehmet 1 ay önce

hepsi hikaye. Elbistan ve Afşin halkının sinir gazını almak için yapılmış bir açıklama, Damat Bayraktarın biraderi ÇELİKLER HOLDİNG in üzerinde olan bölge halkı tepkisini azaltmak için yapılan bir açıklama. İnanmayalım. Elbistan ve Afşinhalkı Termik Gazını solumaya devam.....

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Elbistanlı 4 hafta önce @mehmet

Biraz da bilerek yorum yapsan ya

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Vatandaş 1 ay önce

İyi güzelde sayın bakan işçilerin hali ne olacak bir açıklama yapsana

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Elbistanlı 4 hafta önce @Vatandaş

Devletin kadrolu işçileri neyin derdindesiniz? Elbistan olmazsa başka bir yerde veya başka bir kurumda devam edeceksiniz.Santralin özelleşmesi mevcut işsizlerimize ilaç gibi geldi.İstihdam yarattı.Boş laf yapmayın

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KİM Kİ BU ADAM 1 ay önce

ÖNCE SANTRALDEKİ İŞÇİLERİN DURUMUNU SÖYLEYİN AĞALAR. NEREYE KADAR BEKLEYECEĞİZ. BİR ŞEY SÖYLEYİN DE BİZ DE NE HÂL OLACAĞIMIZA BAKALIM.

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Yavv heheeee 1 ay önce

Rezervenin kaci kac kurus yarin adamin biri gekir çöker ustune milletinde agzi acik kalir tki ciler gibii

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Kazım 1 ay önce

Erteleniir

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Ahmet Özdemir 1 ay önce

10 yıl daha faliyet gösterse zannedersem Elbistanda kanser ve diğer hastalıklar fazlasıyla artardı inşAllah bir değişiklik yapılırsa Elbistan halkı kurtulur.

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