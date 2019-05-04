Don olayının zarar verdiği kayısı için afet bildirimi yapıldı

Elbistan ve bölgesine 21-22 Nisan tarihlerinde yağan kar ve sıcaklılıkların sıfırın altına düşmesi, diken üstünde olan kayısı üreticisinin korktuğunu başına getirdi. Özellikle kayısının erken çiçek açtığı düşük rakımlı bölgelerde sıcaklığın düşmesi ağaçları adeta yakıp geçti. Yaklaşık 1 milyon 200 bin kök kayısı ağacının bulunduğu Elbistan’da oluşan don hasarının bölgesel olarak yüzde 40 ila yüzde 80 arasında değiştiği tespit edildi.

Daha önceki yıllarda da aynı kaderi paylaşan kayısı çiftçisinin uğradığı zararın tespiti için Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, kapsamlı bir hasar tespit çalışması başlattı. Don olayından düşük rakımda bulunan bölgelerin daha çok etkilendiği ve yer yer 80’lere varan bir zarar oluştuğu gözlenirken bazı mahallelerde ise bu oranın yüzde 50’liler seviyesinde kaldığı yönünde değerlendirme yapıldı. Yüksek rakımda bulunan bölgelerde ise çiçeklenme döneminin daha geç başlaması hasar oranının düşmesine ve ağaçların don olayından daha az etkilenmesini sağladı. Yapılan bu değerlendirmenin ardından bölge için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce doğal afet bildiriminde bulunuldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinin, ilçe genelindeki hasar tespit çalışmalarına devam ettikleri belirtildi.

Ağaçlarını sigortalatan vatandaşlar, TARSİM eksperleri ile irtibata geçerek bahçelerinde gerekli zarar tespiti çalışmalarını yaptırırken sigorta yaptırmayanlar ise kara kara düşünmeye başladı. Elbistan’da don olayının kayısı ağaçlarında açtığı maddi zararın 100 milyon liraya yakın olduğu ifade edildi.