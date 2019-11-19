Domuza çarpan otomobil tarlaya girdi: 3 yaralı

Kaza, Göksun-Elbistan karayolunun Karaömer Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Şahin K. (52), idaresindeki 46 DV 604 plakalı otomobil Göksun ilçesinden Elbistan ilçesine seyir halindeyken aniden yola giren domuza çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yol kenarındaki tarlaya girdi. Kazada, büyük hasar gören otomobilin sürücüsü Şahin K. ile yolcu konumundaki Mürevvet K. (51) ve Ayşe K. (10), yaralandı. Göksun Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi.
Kazada domuz ise telef oldu.