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Domates güvesinde feromon tuzakları kuruldu

Elbistan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaklaşık 2 bin dönüm alana ekilen sofralık ve salçalık domateslerin güve tehlikesinden korumak ve ilaçlamayı planlamak amacı belirli mahallelerde ikişer adet feromon tuzakları kuruldu.

Domates güvesinde feromon tuzakları kuruldu
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Domates güvesi (tuta absoluta), 4 dönem larva geçiren 4. dönemde zarar veren zararlıdır. İklimi sıcak yerlerde daha fazla görünen zararlı sıcaklık 15 derece ve üzerinde zarar yapar. Domates güvesi zarar potansiyeli çok yüksek, Akdeniz iklimi yaşayan bölgelerde ana zararlı konumundadır. Yumurtadan çıkan larva bitkinin yaprak, gövde, meyve kısımlarına girerek zarar verir. Bitkinin kök kısmı hariç bütün diğer kısımlarında zarar oluşturur. Domates güvesi (tuta absoluta) bitkide galeriler açarak beslenir. Daha çok olgunlaşmamış domates meyvelerini seçer. Zarara uğrayan meyvelerin pazar değerini düşürür. Yüzde 50-100 ürün kaybına yol açabilir. Ana konukçusu domatestir. Yanı sıra patates, patlıcan, biberde zarar yapar.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de ilçedeki birçok mahallede yaklaşık 2 bin dönüm tarlaya ekilen salçalık ve sofralık domatesleri, bu zararlıdan korumak için harekete geçti. Ekipler, belirlenen mahallelerde her bir bölgeye ikişer adet olmak üzere feromon tuzakları bıraktı.

Çalışmayla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Günen, ergin çıkışını saptamak için üretim sezonunun başlangıcından itibaren domates tarlalarında tuzaklar kurulduğunu hatırlattı.

Feromon tuzakların, türe özgü olan ve çiftleşme çağrısı olarak karşı cinsi cezbetmek için salgılanan feromon maddesi ve bu feromonla hazırlanan eşeysel çekici tuzaklar olduğunu kaydeden Günen, “Bu kokular ya doğal olarak böceğin vücudundan elde edilerek ya da sentezi yapılıp üretilerek tuzak sistemlerinde kullanılıyor. İçinde domates güvesi erginlerini çeken özel kokuların olduğu tuzaklar haftada bir kontrol edilerek popülasyona göre ilaçlama zamanı geldiği tespit edilerek çiftçilerimize gerekli duyurular yapılmaktadır” şeklinde konuştu.


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