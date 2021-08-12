Domates güvesi için feromon tuzaklar kuruldu

Elbistan’da yaklaşık 2 bin dekarlık alanda salçalık ve sofralık olmak üzere ekimi yapılan domateste, verimi olumsuz etkileyen zararlıların başında domates güvesi geliyor. Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de, ekili arazileri domates güvesi tehlikesinden korumak amacıyla çalışma başlattı. Bu çerçevede ilçeyi kapsayacak şekilde belirli mahallelere ikişer adet feromon tuzakları kuruldu.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, domates güvesinin yüzde 100’e varan ürün kaybına yol açabileceği belirtildi.

Üreticilerin domates güvesinden zarar görmemesi ve bereketli bir hasat dönemi geçirebilmeleri için mücadeleye önem verildiği vurgulanan açıklamada, mücadele yöntemleri ve kullanılması gereken ilaçlar hakkında bilgi almak isteyen tüm üreticilerin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurabilecekleri hatırlatıldı.