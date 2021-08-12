Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Elbistan Kaymakamlığı’ndan şiddetli yağış uyarısı
Elbistan Kaymakamlığı’ndan şiddetli yağış uyarısı
Bisiklet yolu için memnuniyet anketi
Bisiklet yolu için memnuniyet anketi
Sel sonrasında mağduriyetler gideriliyor
Sel sonrasında mağduriyetler gideriliyor
Başkan Bozan: “Çevre katliamının önünde dimdik duracağız”
Başkan Bozan: “Çevre katliamının önünde...
Sağanak yağmur 2 mahallede sele dönüştü
Sağanak yağmur 2 mahallede sele...
banner191
banner162

Domates güvesi için feromon tuzaklar kuruldu

Elbistan Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçe genelindeki domates ekili alanları güve tehlikesine karşı korumak amacıyla belirli mahallelere ikişer adet feromon tuzakları kurdu.

Domates güvesi için feromon tuzaklar kuruldu
banner167

Elbistan’da yaklaşık 2 bin dekarlık alanda salçalık ve sofralık olmak üzere ekimi yapılan domateste, verimi olumsuz etkileyen zararlıların başında domates güvesi geliyor. Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de, ekili arazileri domates güvesi tehlikesinden korumak amacıyla çalışma başlattı. Bu çerçevede ilçeyi kapsayacak şekilde belirli mahallelere ikişer adet feromon tuzakları kuruldu.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, domates güvesinin yüzde 100’e varan ürün kaybına yol açabileceği belirtildi.

Üreticilerin domates güvesinden zarar görmemesi ve bereketli bir hasat dönemi geçirebilmeleri için mücadeleye önem verildiği vurgulanan açıklamada, mücadele yöntemleri ve kullanılması gereken ilaçlar hakkında bilgi almak isteyen tüm üreticilerin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurabilecekleri hatırlatıldı.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Domates Güvesi Için Feromon Tuzaklar Kuruldu