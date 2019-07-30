Domates çiftçisine güve uyarısı

Domates güvesine karşı çiftçilerin etkin bir mücadele sürdürmeleri gerektiğini belirten Elbistan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ayhan Özcan, “İlçemizde 2019 yılı yaz döneminde geniş bir alanda domates üretimi yapıldığı gözlenmiştir. Son yıllarda domates bitkisinin önemli zararlısı olan domates güvesi, ilçemizde ekimi yapılan domates tarlalarında sorun olmaktadır. Çiftçilerimizin domates güvesinden zarar görmemeleri için zamanında ve düzenli olarak mücadele etmeleri gerekmektedir. Çiftçilerimiz, bu konuda daha fazla bilgi almak için müdürlüğümüze başvurabilir” dedi.