banner136
banner138
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Domates çiftçisine güve uyarısı

Elbistan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ayhan Özcan, ilçede domates ekimi yapan çiftçilere, bitkiye büyük zarar veren domates güvesine karşı uyardı.

Domates çiftçisine güve uyarısı
banner145
banner143

Domates güvesine karşı çiftçilerin etkin bir mücadele sürdürmeleri gerektiğini belirten Elbistan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ayhan Özcan, “İlçemizde 2019 yılı yaz döneminde geniş bir alanda domates üretimi yapıldığı gözlenmiştir. Son yıllarda domates bitkisinin önemli zararlısı olan domates güvesi, ilçemizde ekimi yapılan domates tarlalarında sorun olmaktadır. Çiftçilerimizin domates güvesinden zarar görmemeleri için zamanında ve düzenli olarak mücadele etmeleri gerekmektedir. Çiftçilerimiz, bu konuda daha fazla bilgi almak için müdürlüğümüze başvurabilir” dedi.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ahmet ÖZDEMIR 3 hafta önce

Ziraattan anliyormu ki tarla bitkileri hakkında demeç vermiş şaşırdım inşAllah anlıyor saygilarimi sunarım.

Cevapla
Beğenmedim! (0)

banner129

banner116