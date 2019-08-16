Dolu dolu bir yaz tatili geçirdiler

Çocuklar ve gençler, çeşitli spor dallarında kendilerini geliştirirken Değerler Eğitimi kapsamında birçok sosyal ve kültürel noktada gelişimlerine katkı sunacak eğitimler verildi.

Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cengizhan Firik, gençlerin ve çocukların spor, bilgi ve kültürel altyapılarını sağlam temeller üzerine kurmayı amaçladıklarını söyledi.

Firik, şöyle konuştu:

Gençlerimizin spor, bilgi ve kültürel altyapılarını sağlam temeller üzerine inşa etmiş bir kuşak olmalarını, geleceğe daha donanımlı bir şekilde hazırlanmalarını ve gençlerin başta yaz tatili ve boş zamanlarını spor, geleneksel çocuk oyunları, sinema ve Değerler Eğitimi vererek interaktif bir şekilde eğlenerek öğrenmelerini ve bu proje ile gençlerin akranları ile kaynaşmaları, gençlere sevgi, saygı, hoşgörü, nezaket ve empati kurma gibi değerlerin benimsetilmesi eğlenerek öğrenmesi amaçlanmıştır.”

Toplamda 1000’in üzerinde genç ve çocuğun yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmesi için çaba gösterdiklerini anlatan Firik, “Elbistan Gençlik Merkezi Müdürlüğümüzün hazırladığı ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından kabul edilen ‘Değerli Yaz Tatilim’ projemize 320 gencimiz faydalanmıştır. Bu projede Kur’an-ı Kerim, Değerler Eğitimi, resim, futbol, basketbol, voleybol, jimnastik ve sinema alanında eğitimler almıştır.

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile bu yıl 16.sı yapılan yaz spor okullarına ise; badminton, futbol, voleybol, basketbol, jimnastik, kort tenis ve güreş branşlarına 700 sporcumuz katılmıştır toplamda 1.020 gencimizi Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Elbistan Gençlik Merkezi tesislerinde dolu dolu bir yaz tatili geçirmeleri için misafir ettik” dedi.















