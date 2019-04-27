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Dolandırıcılar, besici ve çiftçiyi hedef seçti

Son dönemde hayvanları için sosyal medya üzerinden verilen ilanlar aracılığı ile ucuz yem, hayvan ya da tarım aleti almaya çalışan çiftçiler ve besiciler, dolandırıcıların kurbanı oluyor.

Dolandırıcılar, besici ve çiftçiyi hedef seçti

Sosyal medya hesaplarından ulaştıkları numaraları telefonla arayan bazı çiftçilerin ve besicilerin, olmayan yeme nakliye parası, hayvana ise kapora ödeyerek, dolandırıldığı ortaya çıktı. Bazıları çeşitli satış sitelerinden olmayan süt ineklerini satışa çıkarırken, bazıları piyasa fiyatlarının çok altında hayvan yemi sattığını iddia ediyor. Özellikle Facebook gibi sosyal medya sitelerinde oluşturulan gruplara dahil olan dolandırıcılar, burada düşük fiyattan hayvan yemi temin ettiklerini söyleyerek çiftçileri kandırmaya çalışıyor. Bu yöntemle dolandırılan sayıları da bir hayli fazla.

Bu tip dolandırıcılıkların sayısının bir hayli artmaya başladığını kaydeden yetkililer ise, çiftçileri ve besicileri uyardı.

Yetkililer, “Gerek sosyal medya gerek internet üzerinden satış yapan bazı sitelerde dolandırıcılar cirit atıyor. Çoğunlukla hayvan, saman ve yonca satışı ile alakalı dolandırıcılık maalesef bitmiyor. Güzel fotoğraflarla çiftçiler kandırılıyor. Bu tip alışverişlerde önceden para gönderilmemesi gerekiyor. Ürünü incelemeden kimseye para ödemesi yapılmamalı ve faturalı alışveriş yapılmalı. Eğer bir mağduriyet yaşanırsa da elinizde bir delil olur. Genelde bu ilanlarda acil satılık ifadesi var. Bu şekilde birçok kişi dolandırıldı. Önceden kapora gönderilmesini sağlamak istiyorlar” şeklinde konuştular.

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Yerel Manşetler
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