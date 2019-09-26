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Doğuç’tan doğasever doktor Akat için taziye mesajı

TEMA Vakfı Elbistan Temsilcisi Fatma Doğuç, Elbistan’da ağaçlandırma konusunda öncülük eden Doktor Ahmet Atakan Akat’ın vefatı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Doğuç’tan doğasever doktor Akat için taziye mesajı
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Merhum Akat’ın, 34 yıl önce Elbistan’da TEMA Vakfı Temsilcisi olarak ilk kez fidan dikim etkinliği düzenlediğini hatırlatan Doğuç, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Yemlihazadeler kabilesinden merhum öğretmen Fethi Akat ve Hatice Akat’ın oğlu Ahmet Atakan Akat, ilkokul ve ortaokulu Elbistan’da tamamladıktan sonra İstanbul Kabataş Lisesinden mezun oldu. Ankara Hacetepe Tıp Fakültesi’ni bitirdi ve aynı üniversitede uzman dahiliye doktoru olarak görev yaptı.1970’li yıllarda Elbistan Devlet Hastanesi’nde başhekim olarak görev yaptı.1976-1977 yıllarda istifa edip serbest hekim olarak Elbistan’da özel hastane ve muayenehanesini açtı. 27 yıl Elbistan’da hizmet yaptı. Doktorluk görevinin yanı sıra doğasever bir gönüllü olan Doktor Ahmet Atakan Akat, 1995 yılında Elbistan TEMA Vakfı Temsilcisi olarak Kaymakam Davut Haner döneminde ilk ağaç dikim etkinliğini düzenlemiş,1998 yılında Kaymakam Abdullah Etil döneminde tekrar bir ağaçlandırma çalışması daha yapmış ve en son 2004-2005 yıllarında Kaymakam Orhan Mardinli döneminde yapmış olduğu ağaçlandırma çalışmalarıyla Elbistan’ın doğasına gönül vererek daha yaşanabilir bir Elbistan için büyük çabalar sarf etmiştir.

Yapmış olduğu ağaçlandırma çalışmaları okullar, jandarma ve diğer farklı sivil toplum kuruluşları tarafından sahiplenilmiş ve bakımı üstlenerek yeni fidanlar dikilmiştir. Sayın Doktor Ahmet Atakan Akat'ı Elbistan Tema Vakfı Temsilciliği olarak vefatından dolayı vefa ve rahmetle anıyor, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.”


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