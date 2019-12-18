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Doğu Türkistan ve Suriye için yardım kampanyası başlattılar

Hayrat İnsani Yardım Derneği Elbistan Temsilciliği, Çin zulmünden kaçarak ülkemize sığınan Doğu Türkistanlı soydaşlarımız başta olmak üzere Suriye’nin Resulayn ile Tel Abyad bölgesinde yaşayanlara yönelik olarak bir yardım kampanyası başlattı.

Doğu Türkistan ve Suriye için yardım kampanyası başlattılar

Hayrat İnsani Yardım Derneği Elbistan Temsilcisi Şener Kara, yardım kampanyası ile mazlum ve mahzun gönülleri sevindirme amacı taşıdıklarını belirtti.

Yardımların, Çarşı Atik Camii yanındaki çadırda kabul edileceğini söyleyen Kara, “Hayrat İnsani Yardım Derneği Elbistan Temsilciliği olarak, yurt genelinde yapılan yardımların Elbistan ayağını koordine etmekteyiz. Çin hükümetinin uyguladığı zulümden kurtularak ülkemize sığınan ve kendi anavatanlarına dönemeyen Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz için gıda yardımı kampanyası başlattık. Soydaşlarımızın yaralarına merhem olmak istiyoruz. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile güvenli bölgelere yoğun göçler oldu. Kış günlerinin başlaması ile buradaki halk, mağdur durumdadır. Mağdur ve mazlum olan Resulayn ve Tel Abyad bölgesindeki halk için Çarşı Atik Camii yanında yardım çadırı açmış bulunuyoruz” dedi.

Hayrat İnsani Yardım Derneği Elbistan Temsilcisi Şener Kara, yardımları 19 Ocak 2020’ye kadar kabul edeceklerinin de bilgisini vererek, “Bu tarihe kadar açık kalacak yardım çadırımızda elbise, ayakkabı, mont, battaniye, un, ev eşyası, soba ve nakdi yardımları kabul edeceğiz. Tüm hemşerilerimizden desteklerini bekliyoruz” açıklamasında bulundu.


Yerel Manşetler
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