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Doğu Akdeniz’in örnek şehri Kahramanmaraş

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın 97. Yönetim Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla ilimizde gerçekleştirildi.

Doğu Akdeniz’in örnek şehri Kahramanmaraş
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 Devam eden mali ve teknik destek programlarına yönelik başvuruların değerlendirildiği toplantıda konuşan Vali Erdinç Yılmaz,  “Ajansımız faaliyetlerine 2021 yılı çalışma programı çerçevesinde devam etmektedir. Destek programları kapsamında, ilk kez ajansımız tarafından uygulanan “Finansman Desteği” modelinde yeni programların uygulanabilmesi için hazırlıklarda son aşamaya gelinmiştir” dedi.

Katılımcılar tarafından yapılan değerlendirmelerde, 2020 yılı içerisinde Doğu Akdeniz şehirlerinin proje üretkenliği, proje onay süreçleri ile 2021 yılında gerçekleşmesi planlanan faaliyetler gibi bir dizi konu ele alındı. Toplantıda, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’na yapılmış 39 projeden, 19’unun Kahramanmaraş’tan yapıldığı kayda geçti. Böylece Kahramanmaraş en yüksek proje başvurusu ve onaylanmış projeleriyle bölgede ilk sırada yer aldı. Proje başvuruları arasında, Kahramanmaraş Çağlayancerit Ceviz İşleme ve Paketleme Tesisi ile Kahramanmaraş 3D Modelleme ve Tasarım Merkezi projeleri örnek gösterildi.

Başkan Güngör, sürece ilişkin, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz ve kamu kurumlarımız arasında son derece yüksek bir koordinasyon ve işbirliği var. Tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Bu işbirliği, genelden özele, hükümetimizin erişilebilir ve şeffaf yönetim anlayışıyla daha da artıyor. İnşallah, paydaş kurumlarımızla işbirliği içinde şehrimizin gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.


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Doğu Akdeniz’in örnek şehri Kahramanmaraş