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Doğrudan teminde yeni ve şeffaf uygulama 

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, şeffaf belediyecilik anlayışı ile Türkiye’de bir ilk olan “e-Doğrudan Temin” uygulamasını hayata geçirdiklerini söyledi.

Doğrudan teminde yeni ve şeffaf uygulama 
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Elektronik belediyecilik uygulamalarıyla dikkat çeken Elbistan Belediyesi, hizmet hızını yükseltmek ve şeffaflığı sağlamak adına “e-Doğrudan Temin” uygulaması ile dijital ortamda hizmet veriyor.

Başkan Mehmet Gürbüz, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki doğrudan teminle, mal ve hizmet satın alma süreçlerine tüm katılımcıların başvuru yapabileceğini ifade etti.

Başkan Gürbüz, “Elbistan Belediyesi olarak şeffaflığa ve hesap verebilirliğe her zaman önem verdik. Bu kapsamda meclis toplantılarımız başta olmak üzere her türlü ihalelerimiz, araç takip sistemimizi halkımıza canlı yayın ile ulaştırıyoruz. Kamu adına kullanılan bütün kaynaklar vatandaşımızın da denetimine açılmış durumdadır. Zannediyorum yine Türkiye’de bir ilke imza atarak, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki doğrudan teminle, mal ve hizmet satın alma süreçlerine tüm esnaflarımızın başvuru yapabileceği bir interaktif bir ortam hazırlayarak ‘e-Doğrudan Temin’ uygulamasını hayata geçirdik” dedi.

Başkan Gürbüz konuşmasının devamında, “Bu günden sonra belediyemizin yapacağı tüm doğrudan teminler ve şartnameler ilk olarak www.elbistan.bel.tr adresimizde bulunan duyurular kısmına yükleniyor. Ayrıca telefon üzerinden giriş yapmak isteyen katılımcılarımız, android ve IOS üzerinden Elbistan Belediyesi uygulamasını indirerek de teklif mektuplarına ulaşabiliyor.Katılım sağlamak isteyen tüm vatandaşlarımız burada bulunan teklif mektuplarını doldurarak, destek hizmetleri müdürlüğümüze teslim ediyorlar. Bu sayede hizmet kalitesi, hız ve verimlilik artışı yanında; zaman, işgücü, ulaşım, gibi pek çok konuda tasarruf sağlamış olacağız. Hizmeti vatandaşa en yakın noktada götürme düsturuyla hareket eden belediyemiz, şeffaf belediyecilik anlayışını da zirvede tutmaktadır” ifadelerine yer verdi.

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