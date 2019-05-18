Doğru zannedilen yanlış!

Bu durumun son dönemde moda olmuşçasına yaygınlaştığını belirten Başaran, “Doğaya, araziye çıkan birçok kişi bulduğu göcenle, yakaladığı palaz ile bir fotoğraf çekiyor. Kimi yuvadaki kuş yumurtalarını, kimi kuş yavrularını eline alıyor. Bu da moda olmuş gibi yayılıyor. Güya bu işi hayvanları, doğayı sevdikleri için yapıyor insanlar. Ama çok sevimsiz ve çok acı neticeler ortaya çıkabiliyor. O yuvaya kuş bir daha gelmeyebiliyor. İnsan eli değen, insan kokusu sinen yavruyu anne kabul etmeyebiliyor. Ya da siz yavruları, yuvayı ellerken gören; yuvanın, yavrunun yakınında insan gören hayvan bunu tehlike olarak algılıyor. Korku ve endişeden bir daha oraya uğramıyor. Açığa çıkardığınız yavrular yırtıcılar tarafından görülüyor ve siz oradan uzaklaşana kadar takibe alınıyor, sonrada durum belli. Lütfen bunu yapmayalım!

Onları gerçekten seviyorsanız, onlara hiç dokunmayın! Elinize almayın! Fotoğraf çekmeye çalışmayın! Onlara yapabileceğiniz en büyük iyilik, oradan uzaklaşmak. Bu iyiliği esirgemeyin” ifadelerini kullandı.







