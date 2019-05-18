banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Doğru zannedilen yanlış!

Elbistan Av Postası Hasan Başaran, yeni doğmuş hayvan yavrularını yuvalarından alıp fotoğraf çektirmenin masum bir davranış gibi gözükse de o hayvanın yaşamı için büyük tehlike anlamına geldiğini söyledi.

Doğru zannedilen yanlış!

Bu durumun son dönemde moda olmuşçasına yaygınlaştığını belirten Başaran, “Doğaya, araziye çıkan birçok kişi bulduğu göcenle, yakaladığı palaz ile bir fotoğraf çekiyor. Kimi yuvadaki kuş yumurtalarını, kimi kuş yavrularını eline alıyor. Bu da moda olmuş gibi yayılıyor. Güya bu işi hayvanları, doğayı sevdikleri için yapıyor insanlar. Ama çok sevimsiz ve çok acı neticeler ortaya çıkabiliyor. O yuvaya kuş bir daha gelmeyebiliyor. İnsan eli değen, insan kokusu sinen yavruyu anne kabul etmeyebiliyor. Ya da siz yavruları, yuvayı ellerken gören; yuvanın, yavrunun yakınında insan gören hayvan bunu tehlike olarak algılıyor. Korku ve endişeden bir daha oraya uğramıyor. Açığa çıkardığınız yavrular yırtıcılar tarafından görülüyor ve siz oradan uzaklaşana kadar takibe alınıyor, sonrada durum belli. Lütfen bunu yapmayalım!

Onları gerçekten seviyorsanız, onlara hiç dokunmayın! Elinize almayın! Fotoğraf çekmeye çalışmayın! Onlara yapabileceğiniz en büyük iyilik, oradan uzaklaşmak. Bu iyiliği esirgemeyin” ifadelerini kullandı.

banner141

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Vatandas 3 gün önce

Parayla siz avci denilen nesleler katliam yapıyorsunuz kimse aldırış etmiyar oysa av yokluk zamani helaldi simdi haram bakiyorum hep zrnginler gidiyor üç sene avi yasak edin bakin neler oluyor sipor yapan daya cikip inebilir

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Maşuki 1 gün önce

Türkçe bilmiyor ama eleştiriyor. Beyni yok fikri var.

Cevapla
Beğenmedim! (2)
Avatar
Hikmet 13 saat önce

Şu vatandaş ne demek istiyorsa biri tercüme etsin.belki adam mühim bir şey söylüyordur.

Cevapla
Beğenmedim! (0)

banner129

banner119