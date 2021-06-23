Doğaseverler için kamp ve yürüyüş etkinliği düzenlenecek

Katılımcılar, 2 gün sürecek olan organizede Nurhak Dağı’ndaki buzul krater gölü olan Ali Gölü başta olmak üzere doğanın sunduğu birçok güzellikle iç içe olma şansı bulacak.

Şar Dağı Avcılar ve Balıkçılar Doğa Sporları Derneği Başkanı Hasan Başaran, 26-27 Haziran tarihlerini kapsayan doğa ve tabiat turizmi kamp ve yürüyüş etkinliği düzenleyeceklerini söyledi. Başkan Başaran, organize ile hem pandemi sürecinde uzak kaldıkları doğayla tekrar buluşturmak istediklerini hem de bölgenin turizm noktasında tanıtımını yapmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliğe il dışından da birçok doğa tutkununun katılacağını belirten Başkan Başaran, “Bölgemizde bir ilk sayılacak şekilde bir organizasyona imza atıyoruz. Elbistan Kaymakamlığı, Nurhak Belediyesi, siyasi parti temsilcileri, DKMP 15. Bölge Müdürlüğü, DKMP Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü, DKMP Elbistan Şefliği, DAKUD üyesi kulüpler, Göksun Avcılık ve Atıcılık Kulübü, Afşin Avcılık ve Atıcılık Kulübü, Doğa Fotoğrafçıları Kulübü, Mersin Doğa Turizmcileri, Nurhak Çevre Derneği, Adıyaman Offorad Kulübü ve Sivas Yıldız Doğa Sporları Kulübü’nün yanı sıra çok sayıda doğa tutkununu ağırlayacağız” dedi.

Nurhak Dağı, Ali Gölü ve bölgenin eşsiz doğasını herkesin görmesi gerektiğini belirten Şar Dağı Avcılar ve Balıkçılar Doğa Sporları Derneği Başkanı Hasan Başaran, “Kamp alanımız Karadede Yaylası olacak. 26 Haziran Cumartesi günü saat 14.00’te çadırlı kampımızı burada kuracağız. Ali Gölü yürüyüşümüz ise 27 Haziran sabahında Tek Ardıç Yaylası’ndan başlayacak. Yürüyüşte İnleyen Mağara başta olmak birçok doğal güzelliğe tanık edeceğiz. Katılımcılara çorba ve yemek ikramımız olacak. Katılım için hiçbir şekilde ücret talep edilmeyecek. Çadırı olmayan misafirlerimiz için de bu imkanı organize ekibi olarak biz sağlayacağız. Doğaseverleri etkinliğimizde buluşmaya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.