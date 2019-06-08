Doğan’dan avcılara avlanma pulu hatırlatması

Doğan, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Elbistan Dulkadiroğulları Avcılık Atıcılar Spor Kulübü Derneği yönetim kurulu tarafından alınan karara göre; dernek üyesi olanlar Kızıl Kandil Örnek Avlağı’nda her av günü için 20 TL indirimle avlanacaklardır. İndirim ücreti dernek tarafından karşılanacaktır. Yine 2019 yılı üye aidatı dernek tarafından karşılanacaktır. 2019-2020 yılı avlanma pulu ve dernek aidatı 180 TL’dir. Dernek aidatı kulübümüz tarafından karşılanacağı için avcılarımız 150 TL karşılığında avlanma pullarını kulübümüzden temin edebileceklerdir. Avcılarımız, avcılık belgesi, tüfek ruhsatı, harç makbuzu ve 1 adet fotoğrafla kulübümüze başvuru yapabilir.”