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Doğan, Ormancılık ve Su Şurası üyeliğine seçildi

Elbistan Av Hayvanları ve Su Ürünleri Koruma ve Yaşatma Derneği Genel Başkanı Ali Haydar Doğan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından organize edilen, 2. Ormancılık ve Su Şurası üyeliğine seçildi.

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Doğan, Ormancılık ve Su Şurası üyeliğine seçildi

 Elbistan Av Hayvanları ve Su Ürünleri Koruma ve Yaşatma Derneği Genel Başkanı Ali Haydar Doğan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından organize edilen, 2. Ormancılık ve Su Şurası üyeliğine seçildi.

            Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın; kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum ve meslek kuruluşlarıyla özel sektör temsilcilerinin katılımıyla organize ettiği Ormancılık ve Su Şurası, 5-7 Mayıs 2017 tarihinde toplanacak.

            Elbistan Av Hayvanları ve Su Ürünleri Koruma ve Yaşatma Derneği Genel Başkanı Ali Haydar Doğan da şura üyesi olarak görev yapacak.

            Şura’da, bakanlığın görev alanlarıyla ilgili konularda durum tespiti yapılacak, belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulama ve izleme ve mevzuat çerçevesinde orta ve uzun vadeli strateji geliştirme çalışmaları yürütülecek.  

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İzzet ÖZTUNÇ 2 hafta önce

Kardeşime hayırlı ve uğurlu olsun, çalışmalarında başarılar temenni ederim.

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