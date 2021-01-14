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Doğan Mahallesi’nde içme suyu çalışmaları tamamlandı

KASKİ Genel Müdürlüğü, Elbistan’a bağlı Doğan Mahallesinde şebeke yenileme çalışmalarını tamamladı.

Doğan Mahallesi’nde içme suyu çalışmaları tamamlandı
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Kahramanmaraş il genelinde kesintisiz ve sağlıklı içme suyu teminine yönelik faaliyetlerine devam eden KASKİ Genel Müdürlüğü, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Elbistan’a bağlı Doğan Mahallesi’nde de içme suyu eksiklikleri gideriliyor. Çalışmalar kapsamında 1600 metre içme suyu hattı yenilenmesi yapıldı. Yenileme çalışmaları tamamlanarak mahalle halkının hizmetine sunuldu.



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Doğan Mahallesi’nde Içme Suyu çalışmaları Tamamlandı