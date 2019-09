Doğan her bebeğe bir fidan

‘Her Bebeğe Bir Fidan’ projesinin ilk adımını attıklarını belirten Başkan Gürbüz, “Diktiğimiz fidanlar, çocuklarımızla birlikte büyüyecek” diye konuştu.

Elbistan Belediyesi, bebek sahibi olan anne ve babaların mutluluğunu paylaşmak ve yarınlara daha güzel bir şehir bırakmak amacıyla ‘Her Bebeğe Bir Fidan’ projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. İlçede yeni doğan her bebeğin, kendi adına dikilmiş bir fidanla birlikte büyümesini amaçlayan projeye, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz öncülük ediyor.

Projenin, çevre bilinci oluşturmak, ilçeye yeni yeşil alanlar kazandırmak, topluma ağaç ve orman sevgisi aşılamak gibi sacayaklarının üzerine inşa edildiğini söyledi. Başkan Gürbüz, anne ve babaların, bebekleri ile birlikte dünyaları nasıl değişiyorsa, çocuklarının adına dikilen bir fidanla da şehrin güzelleşeceğini ve evlatlarına daha güzel yarınlar bırakmalarına vesile olacaklarını ifade etti.

Yeni doğan bebekleri de insanlığın fidanı olarak nitelendirerek ‘İki fidanı birlikte büyütüp kadim şehrimize değer katacağız’ diyen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, şöyle konuştu:

“Elbistan Belediyesi olarak ‘Her Bebeğe Bir Fidan’ projesi ile yeni çocuk sahibi olan çiftlerin mutluluklarını, çocuklarının adına dikeceğimiz fidanla paylaşmak istiyoruz. Bu amaçla da Elbistan Belediye Meclis Üyeleri adına bir hatıra ormanı kurmak için girişimlerimizi başlattık. Biz vatandaşlarımızın sevinç ve hüzünlerinde her zaman yanlarında olmaya gayret göstereceğiz. Her bebeğe bir fidan projemiz fidan dikimi ile de bu gayretimiz daha da anlamlı hale gelecek. Şehrimizde bundan sonra doğan her çocuğun bir ağacı olacak. Sürdürülebilir bir şehir olacağız; böylelikle gelecek nesillere daha yeşil bir Elbistan bırakmanın da adımlarını atmış olacağız.”

Her doğan bebeğin, kainatın devamı anlamına geldiğini kaydeden Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Proje kapsamında dikilen fidanlar çocuklarımız ile birlikte büyüyecek ve ağaçlara dönüşecek. Çocuklarımız da güzel bir şekilde yetişecek ve büyüyecek. Bilgili, eğitimli, vizyonlu ve donanımlı birer fert olarak yetiştireceğimiz çocuklarımıza geleceğimizi emanet edeceğiz. Bu süreçte de, toprağının, ağacının, doğasının kıymetini bilen onlara daha çok sahip çıkan bir nesil oluşturmak amacıyla bu projeyi hayata geçiriyoruz. Bizim, geleceğimize bırakacağımız en güzel miras da bu olacak. Bugün doğan her bebek, kainatın devamı anlamına geliyor. Bu şehrin, bu güzel vatanın ve dünyamızın geleceğine, devamlılığına bir fidanla da olsa katkıda bulunmak bizler için en önemli görevdir” şeklinde konuştu.