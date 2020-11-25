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Doğan, doçent unvanını aldı

Uzun yıllar Elbistan Devlet Hastanesinde Radyoloji Uzmanı olarak görev yaptıktan sonra Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Radyoloji Bölümü Radyodiagnostik Anabilim Dalı’nda doktor-öğretim üyesi olan hemşerimiz Dr. Adil Doğan, doçent unvanı aldı.

Doğan, doçent unvanını aldı
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Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü’nde uzmanlığını tamamlayan Dr. Adil Doğan, Elbistan Devlet Hastanesi’nde radyoloji uzmanı olarak görev yaptı. 2017 yılında Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü’nde doktor öğretim üyesi olan Doğan, 2018 yılında Sütçü İmam Üniversitesi Radyoloji Bölümü’nde göreve başladı. 2 yıldır bu görevde bulunan Doğan, doçentlik unvanını aldı.

 


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