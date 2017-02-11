Doğan, Av Komisyonu İl Temsilciliğine yeniden seçildi

Elbistan Av Hayvanları ve Su Ürünlerini Koruma ve Yaşatma Derneği Genel Başkanı Ali Haydar Doğan, 2017-2018 yılı Av Komisyonu İl Temsilciliğine yeniden seçildi.

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3. maddesi gereğince; 2017-2018 av dönemine ait Kahramanmaraş İli Av Komisyonu, Vali Yardımcısı Faruk Eraslan başkanlığında toplandı.

Toplantıda 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde Kahramanmaraş sınırları içerisinde İl Şube Müdürlüğü’nce uygulaması devam eden av ve yaban hayvanlarının korunması ve geliştirilmesi faaliyetleri, av ve yaban hayatı yönetimi, yeni avlakların kurulması, işletilmesi ve işlettirilmesi hususlarında komisyon üyelerine bilgiler aktarıldı.

Toplantı sonucunda Ali Haydar Doğan, yeniden İl Av Komisyon Temsilcisi seçilen isim oldu.