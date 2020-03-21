Doğan, Av Komisyonu Doğu Akdeniz Bölge Temsilcisi seçildi

4915 Kara Avcılığı kanunu kapsamında yapılan İl Av Komisyonu toplantısında il temsilcisi olarak seçilen Ali Haydar Doğan, Adana'daki Av Komisyonu Bölge Toplantısı’na katıldı. Doğan, toplantı sonunda yapılan seçimlerde Doğu Akdeniz Bölge Temsilcisi olarak seçildi. Doğu Akdeniz Bölge Temsilcisi olan Doğan, Ankara'da Merkez Av Komisyonu kararında Adana, Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Mersin ve Kilis illerini temsil edecek.

Seçimlerle ilgili olarak değerlendirme yapan Doğan, 2020-2021 Merkez Av Komisyonu kararında devletin, doğanın ve avcının yararına olan kararları destekleyeceğini bildirdi.