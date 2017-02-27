Doğalgazda çalışmalar yeniden başladı

Elbistan ve Afşin’e doğalgaz taşıyacak 122 kilometrelik hattın yapımında kullanılan boruların temininde yaşanan sıkıntı aşıldı. BOTAŞ, boru temininde yaşanan sıkıntıyı aşmak için acil olarak yeni bir ihale yaparken, borular da şantiye alanına gelmeye başladı. Boruların döşemesini yapan VEMAK AŞ ise, 2017 Haziran ayı olan taahhüdünü yerine getirmek için çalışmalara zaman kaybetmeden başladı.

122 kilometrelik hattın 111 kilometrelik kısmında boru döşeme işi tamamlanırken, geriye kalan 11 kilometrelik kısımdaki hat döşeme çalışmaları ise yeniden başladı.

2015 yılında yapımına başlanan Afşin-Elbistan ve Divriği Doğalgaz Boru Hattı Projesine boru temin eden firmaya, 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişiminin ardından kayyum atanması nedeniyle boru üretimi dururken, Elbistan-Afşin hattında da sıkıntı yaşanmıştı.

122 kilometrelik Elbistan ve Afşin hattının 111 kilometrelik kısmını tamamlayan ve boruları yeraltına indiren VEMAK AŞ, boru temininde yaşanan sıkıntının ardından faaliyetlerine geçici olarak ara vermek zorunda kalmıştı.

Boru temininde yaşanan sıkıntının ardından devreye giren BOTAŞ, acil olarak yaptığı ikinci bir ihale ile Elbistan ve Afşin hattı için gerekli olan 16 inç çapındaki boruların alımını yaptı. Alınan borular ise peyderpey VEMAK AŞ’nin şantiyesine gönderilmeye başlandı. Boruların temininin ardından yaklaşık 1 hafta önce şantiyesini yeniden faaliyete açan VEMAK AŞ, boru döşeme işini sürdürüyor. 11 kilometrelik kısmın döşemesi ve boruların gaz akışına hazır hale getirilmesi için yaklaşık 4 aylık bir süre gerektiğini belirten şantiye yetkilileri, hatta gazın 2017 Haziran ayında verilmesi için gereken çalışmanın hızlı bir şekilde yapılacağını ifade ettiler.

Programda aksama yaşanmayacak

Afşin-Elbistan ve Divriği Doğalgaz Boru Hattı Projesi kapsamında 2015 yılında başlayan çalışmalarda, 16 inç çapında 122 bin 96 metre, 8 inç çapında ise 59 bin metre boru hattı döşenerek, her iki hatta da gaz verilecek. 122 kilometrelik Elbistan ve Afşin hattının 111 kilometrelik kısmı tamamlandı.

Malatya’nın Kuluncak bölgesinden başlayan ve Afşin’de son bulan hattın, Elbistan ve Afşin bölgesindeki tüm imalatları tamamlanırken, Kuluncak’ta hat başında bulunan 11 kilometrelik kısımda boru döşeme çalışmaları, boru teminindeki sıkıntı nedeniyle yapılamadı.

Elbistan ve Afşin’e gaz taşıyacak hattın tamamlanması için çalışmalar yeniden başlarken, şehir içi dağıtım hattı döşeme çalışmalarının ise baharla birlikte başlayacağı tahmin ediliyor.



