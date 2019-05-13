Doğalgazda 2019 yılı hat döşeme çalışmaları başladı

İlk etapta 1 ekip halinde çalışan ekipler, Kızılcaoba Mahallesi’nde daha önceden hat çekilen bölgelerde binalarla servis kutusu bağlantılarını yapıyor.

2018 yılı sonlarında Elbistan’daki konutlara verilen ve 3 bine yakın abonenin ısınmada kullandığı doğalgazın bu yılki yatırım programı doğrultusunda yüklenici firma ARMADAŞ A.Ş.’nin anlaşma sağladığı müteahhit firmanın ekipleri çalışmalarına başladı. Kızılcaoba Mahallesi’nden başlayan çalışmaların, önümüzdeki günlerde artacak ekip sayına göre yatırım programındaki mahallelere de kaydırılacağı bildirildi. Elbistan’daki doğalgaz altyapı çalışmalarının 2019 yılı yatırım programı kapsamında Yunus Emre Mahallesi’nin tamamına yakını, Ceyhan ve Yeşilyurt Mahalleleri’nin bir kısmı ile Pınarbaşı Mahallesi’nde hat çekilen yerler ile Pınarbaşı Mahallesi’nin bir kısmı bulunuyor.