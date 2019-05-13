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Doğalgazda 2019 yılı hat döşeme çalışmaları başladı

Elbistan’da doğalgaz dağıtım işini üstlenen ARMADAŞ A.Ş.’nin anlaştığı müteahhit firma, 2019 yılı hat döşeme ve bağlantı işlemlerini başlattı.

Doğalgazda 2019 yılı hat döşeme çalışmaları başladı

İlk etapta 1 ekip halinde çalışan ekipler, Kızılcaoba Mahallesi’nde daha önceden hat çekilen bölgelerde binalarla servis kutusu bağlantılarını yapıyor.

2018 yılı sonlarında Elbistan’daki konutlara verilen ve 3 bine yakın abonenin ısınmada kullandığı doğalgazın bu yılki yatırım programı doğrultusunda yüklenici firma ARMADAŞ A.Ş.’nin anlaşma sağladığı müteahhit firmanın ekipleri çalışmalarına başladı. Kızılcaoba Mahallesi’nden başlayan çalışmaların, önümüzdeki günlerde artacak ekip sayına göre yatırım programındaki mahallelere de kaydırılacağı bildirildi. Elbistan’daki doğalgaz altyapı çalışmalarının 2019 yılı yatırım programı kapsamında Yunus Emre Mahallesi’nin tamamına yakını, Ceyhan ve Yeşilyurt Mahalleleri’nin bir kısmı ile Pınarbaşı Mahallesi’nde hat çekilen yerler ile Pınarbaşı Mahallesi’nin bir kısmı bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl 74 kilometre doğalgaz hattı çekilen Elbistan’da, 2019 yılı yatırım programı 40 kilometre civarında olacak. 2019 yılında, altyapısı yapılan mahallelerin yanı sıra Yunus Emre ve Yeşilyurt Mahalleleri’nde yatırıma sıfırdan başlanacak. Yunus Emre Mahallesi’nin tamamına yakını yatırım programına alınırken, başlayan çalışmalar çerçevesinde de Kızılcaoba Mahallesi’nde servis kutuları yerleştiriliyor.





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BİRBİLEN 1 hafta önce

ARMADAŞ'ın anlaştığı müteahhit firma kim? firmanın adı neden özenle yazılmamış,saklanmış,anlayamadım; anlam veremedim.Ayrıca bu müteahhite açık ihaleyle mi,yoksa adrese teslim,doğrudan mı verilmiş,kaça verilmiş?Basın olarak beytülmalı da gözetmek, korumak zorundasınız...

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Misafir Avatar
Mevlüt ÇANAK 6 gün önce @BİRBİLEN

Sen Hangi ÜLKENİN??? Vatandaşısın anlamadık ki! Adın,sanın yok mu?Belki İsminden anlarız!

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Misafir Avatar
vatandaş 1 hafta önce @BİRBİLEN

Peki seni özel bir firmanın iş ve işleyişi niye bu kadar gerdi? ARMADAŞ'a ortak mı olacaksın? Sana ne? Adam işine gelen bir müteahhitle anlaşmış. Babanın parası mı ki ARMADAŞ'a hesap soruyorsun. Bir de öğrenmişin beytül mal diye. Beytül mal kamu hazinesi demektir. ARMADAŞ'ın, benim ya da müteahhidin cebindeki paraya burnunu sokmaya hakkın yok.

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Misafir Avatar
BİRBİLEN 1 hafta önce @BİRBİLEN

Neden bu kadar rahatsız etti bu sorular seni?Ben bu ülkede vergi veren bir vatandaşım,nerelere nasıl harcandığını bilmek en tabii hakkım;işte senin de buna kafan basmıyor.ya da işine gelmiyor,çünkü beytülmala el uzatmaktan çekinmeyen; haramı-helali gözetmeyen birisin anlaşılan.

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tugrul tekin 1 hafta önce @BİRBİLEN

Vatandaş adın osman mı yeşilide var mı ?

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vatandaş 1 hafta önce @BİRBİLEN

ARMADAŞ'ın anlaştığı müteahhitten sanane. ARMADAŞ'ın ortağı mısın? Özel bir firma iş yaptırmış. kaça yaptırırsa yaptırır. Bunu da sormak sana düşmez herhalde. Anlam veremeyeceğin şeylere de kafa yorma bence. Velev ki benim mütahhit. adım da osman.

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Cumhuriyet 1 hafta önce

Doğalgaz Cumhuriyet Mahallesi'ne ne zaman gelecek?
40 kilometre yatırım planı ne demek koca bir yıl içerisinde sadece 40 kilometrelik hat mı çekeceksiniz?
Elbistan'ın havasının yaşanabilir değerlere ulaşilabilmesi için bir an evvel Elbistan'ın tamamının doğalgaza geçmesi gerekiyor.
Yetkililer bu işe bir el atmalı.

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Vatandaş 1 hafta önce

KIŞLA caddesinde oturuyoruz ve doğalgazı dört gözle bekliyoruz

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orhangazi mah 1 hafta önce

orhangazi mahallesine bu sene gelmeyecek mi?

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Elbistanlı 1 hafta önce

İnşaAllah yarım kalmaz

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Royal Park Sitesi 1 hafta önce

Veysel Karani Caddesi Royal Park Sitesi sakinleriyiz. Evlerimizin içine doğalgaz hatlarını döşettik. Duyduğumuza göre doğalgaz bizim tarafa verilmeyecekmiş. Bu doğru mudur? Yine kömür mü alacağız? 2019 yılında sadece 40 km. yatırım yapılacaksa hapı yuttuk demektir.

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BİRBİLEN 6 gün önce

ARMADAŞ adlı özel firma bu işleri babasının hayrına mı yaptırıyor?O da bu işlerin parasını devlet hazinesinden alıyor;taşeron bir firmaya yaptırıyor,hem kendi kazanıyor,hem taşeron firma...Beytülmalı (kamu hazinesini)ilgilendiren bir durum olduğuna kafan basmıyorsa benim diyeceğim birşey yok.EPDK'dan izin alması da bunun bir başka kanıtı.EPDK, ARMADAŞ'a 40km. boru döşe,sana o kadar para öderim,diyor.Geçen sene 76km. izin vermiş.

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NEHİR KONAKLARI 1 hafta önce

NEHİR KONAKLARI DOĞA KENT VE ADA KULE SAKİNLERİ OLARAK DOĞALGAZ BİZİM SİTEMİZE NE ZAMAN GELECEK 250 DAİREYİZ

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gazman 1 hafta önce @NEHİR KONAKLARI

sabır gardaşım az sabır geliyor çok şükür ak davamız ile temiz enerjiye kavuştuk

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