DOĞALGAZA KAVUŞAN AİLE REİSLERİNE SESLENİYORUZ:

SOBALARINIZI, ÜŞÜMEYE BAŞLAYAN FAKİR KARDEŞLERİMİZE İKRAM ETMEK ÜZERE SYD VAKFINA VERİNİZ. EKİP EVİNİZDEN ALACAK

Hemen herkesçe bilindiği gibi; "İnsanın en hayırlısı, insanlara faydalı olandır" ifadeleri hem Âyet, hem Hadis buyruğudur. Bu bağlamda, siz değerli kardeşlerimize önemli bir konuyu bilginize arz ederek sadede geçiyoruz yerel basın olarak şöyle ki;

Yüce Milletimiz, onun bağrından çıkan yüce Devletimiz ve de onu yöneten Yüce Devlet adamlarımız var olsunlar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Milletvekilimiz Sayın Mahir Ünal'ın ilgisiyle, yurt genelinde öncelik tanınan ilçeler sırasına alınarak Elbistan ve Afşin'imiz doğalgaza kavuştu. Kendilerine ve Partisinin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımıza, ilçelerimiz halkı adına şükranlarımızı sunuyor, teşekkür ediyoruz, onların sesi yerel basın olarak. Daireleri doğalgaza kavuşan değerli ve hayırsever siz kardeşlerimize yineleyerek sesleniyoruz:

Allah'a(c.c.) şükür doğalgaza kavuştunuz. Hayırlı-uğurlu olsun, aydınlık ve mutluluklar içinde kullanmanızı, ömür boyu istifade etmenizi Allah'tan (c.c.) diliyoruz. Demek istiyoruz ki; hizmet dışı kalan kömür sobanızı, kömür kovanızı Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfına verirseniz, vakfın görevlileri tarafından sobası olmayan fakirlere vermektedirler. Böylece, sizin ve sizlerin güzel ve yerinde bir hayır işlemiş olacağınız tartışılmaz. Derken hatırıma geldi, ayrıca kullanmadığınız palto, ayakkabı, çorap dahil bilumum giysilerinizi paketleyerek, gıda maddeleriniz de dahil ve hatta nakit paranızı aynı vakfa iletirseniz, iletme ortamınız olmadığı takdirde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının -415 20 06) telefonunu ararsanız gelip alacaktırlar.

Yerel basın olarak, sözü geçen konuyu, Vakfın İta Âmiri, oturduğu koltuğu dolduran Kaymakamımız Sayın Özkan Demir beye hatırlattık. " Memnunlukla" ifadesinden sonra; "Vakfımızın kuruluş amacı, fakir-fukaralara yardımda bulunmaktır. Bu sebepten, hayırseverlerin getirecekleri her türlü yardımlar için Vakfımızın kapısı açıktır" buyurdular.

Siz hayırsever kardeşlerimizin bilgisine arz ediyoruz.

Saygılarımızla

Elbistanın Sesi