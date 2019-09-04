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DOĞAKA’dan turizm yatırımlarına 20 milyon TL destek

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) 2019 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerindeki turizm yatırımları için 20 milyon TL kaynak tahsis etti.

DOĞAKA’dan turizm yatırımlarına 20 milyon TL destek
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2019 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı; turizm sektöründe fiziki, beşeri, teknolojik ve kurumsal altyapının iyileştirilmesi, turizmin çeşitlendirilmesi ve alternatif turizm olanaklarının artırılması öncelikleri çerçevesinde uygulanacak. Program için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 20 milyon TL olacak. Proje başına asgari 300 bin, azami 2 milyon TL destek sağlanacak. Programa, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler (rektörlük), kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, kooperatif ve birlikler (kar amacı gütmeyen) başvuru yapabilecek. Program kapsamında her başvuru sahibi en fazla 4 proje başvurusunda bulunabilir ve en fazla 2 başvurusu için destek alabilecek.

Programlara için yapılacak başvurular elektronik ortamda (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) adresinden alınacak olup elektronik başvurular için son başvuru tarihi ve saati, 9 Ekim 2019 saat 23.59 olacak. Elektronik ortamda tamamlanan başvurulara ilişkin taahhütnamenin e-imza ile imzalanması ya da e-imza ile imzalanamadığı hallerde Ajansa elden, posta ya da kargo ile teslimi için son başvuru tarihi 16 Ekim 2019 saat 17.00 olarak belirlendi.


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