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DOĞAKA’dan öğretmenlere ‘Duyusal Bütünleme’ eğitimi

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) arasındaki "Duyusal Bütünleme Eğitimi" konulu protokol kapsamında Elbistan’la birlikte Afşin, Göksun, Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde görev yapan öğretmenlere eğitim verildi.

DOĞAKA’dan öğretmenlere ‘Duyusal Bütünleme’ eğitimi
 Elbistan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Hizmet bölgesi ilçeleri olan Elbistan, Afşin, Göksun, Nurhak ve Ekinözü’ndeki kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerine yönelik olarak 3 gün süren Duyusal Bütünleme Eğitimi; Biruni Üniversitesi, Ergoterapi Bölümü, Öğretim Görevlisi Remziye Akarsu tarafından verildi. Duyusal Bütünleme eğitimi ile ilgili olarak değerlendirme yapan Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, “Hizmet bölgemizdeki görevli özel eğitim öğretmenlerinin duyu bütünleme alanında doğru ve etkili eğitim almaları, daha sonraki süreçlerde sınıf içerisinde, akran etkileşimlerinde karşılanan yoğun problem davranış durumlarında erken müdahale, daha etkin ve verimli yöntemler kullanabilmeleri ve öğrenci ailelerine aile eğitimleri ile davranış problemleri ile ilgili ev ortamı çalışmaları açısından eğitim alanıyla katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Eğitimler sonucunda bir bütün olarak aile ve öğrenci arasında doğru yaklaşımlar oluşacak ve mutlu, duyarlı olan bireylerin doğal sonucu olarak toplum kazanacaktır” dedi.

Bayazıt, projede görev alan Biruni Üniversitesi Öğretim Görevlisi Remziye Akarsu başta olmak üzere katılım sağlayan tüm öğretmenlere teşekkür ederek ilçemiz adına hayırlı olması dileğinde bulundu. 







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Elbistanlı 2 hafta önce

Öğretmenlerin fotoğraftaki haline bakılırsa isteğe bağlı değil zorunlu bir bütünleme eğitimi olmuş:)

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