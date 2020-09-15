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Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi’nden yaralı şahine yardım eli

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince Elbistan-Nurhak karayolundaki kontrol noktası yakınında bulunan yaralı şahine şefkat eli uzandı.

Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi’nden yaralı şahine yardım eli
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Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde geçtiğimiz günlerde oluşturulan Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği görevlileri, Elbistan-Nurhak karayolundaki çalışmaları esnasında uygulama noktasına yakın bir yerdeki şahini fark etti. Hayvanın uçamadığını anlayan doğa ve hayvanları koruma polisleri, yaralı olduğunu anladıkları şahini tarladan alarak uygulama noktasına getirdiler. Şahine ilk müdahaleyi yapan Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri,  şefkat elini uzattıkları hayvanı, tekrar eski sağlığına kavuşması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği ile irtibata geçti.

Polis noktasına gelen görevlilere teslim edilen şahinin, tedavisi yapıldıktan sonra doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği ekipleri, yaralı şahine uzattıkları şefkat eli için polis memurlarına teşekkür ettiler.  


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Doğa Ve Hayvanları Koruma Polisi’nden Yaralı şahine Yardım Eli
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Vatandaş 7 saat önce

Şahin'e yardım eli uzatan Polislerimiz var. Bir de drift atıp Polislerimizden kaçan şahinciler! Bir başkadır Türk Polisi.

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Mevlüt 7 saat önce

Bu zavallı hayvana ve tüm canlara merhamet edenlerden Allah razı olsun. İlgi ve yardımları olan herkese teşekkür ediyorum...

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