Doç. Dr. Ahmet Cemal Pazarlı, Covid-19’la mücadelede dikkatleri çekiyor

Elbistan Devlet Hastanesi’nde göğüs hastalıkları uzmanı olarak görev yaptığı dönemde, göğüs hastalıkları polikliniğinde rutin çalışmalarına ek olarak uyku laboratuarı açılması ve sigara bırakma gibi alanlarda da başarılı çalışmalara imza atan Doç. Dr. Ahmet Cemal Pazarlı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği ve Başhekim Yardımcılığı görevlerini başarıyla sürdürüyor.

Doç. Dr. Pazarlı, koronavirüsle mücadelede büyük önem arz eden immün plazma tedavisi için çok önemli adımlar attı. Doç. Dr. Pazarlı’nın bu yöndeki başarılı çalışmaları, ulusal medyada geniş yer buldu.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Cemal Pazarlı, immün plazma tedavisi için aferez sistemi kurduklarını söyledi.

Pazarlı, “Daha öncenden immün plazma tedavisi için donörlarımız Samsun’a gönderilip oradan temin yoluna gidiliyordu. Şuanda hastanemizde immün plazma tedavisi için gerekli aferez sistemimiz kuruldu. Hızlı bir şekilde immün plazma tedariki sağlayabiliyoruz ve hastalarımıza hızlı bir şekilde uygulayabiliyoruz. Bu tedavinin en önemli yanı hastalara hızlı bir şekilde tanı konulup bu tedavi için endikasyonu varsa hızlı bir şekilde uygulanması. Merkezimizde böyle bir sistemin devreye girmesi bize zaman kazandırdı. Bu tür hastalar belli konuyla uzman hekimler tarafından değerlendirilip hangi hastaya tedavi uygulanacağını karar verip hızlı bir şekilde uygulayabiliyor. Plazma tedavisi hızlı uygulanması gereken bir tedavi. Hastalar zaman kaybını tolere edemeyebiliyor” şeklinde konuştu.



