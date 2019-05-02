Diyetisyen Kayaalp’ten Ramazanda beslenme önerileri

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sofraların da büyük değişime uğradığını belirten Kayaalp, “Ramazanın gelmesiyle birlikte sofralarımız da büyük değişime uğruyor. Özenle hazırlanan bu sofralara oturduğumuzda her şeyi tüketmek isteriz. Sıcacık Ramazan pideleri, çeşit çeşit iftariyelikler, tatlılar, atıştırmalıklar derken ne kadar çok şey tükettiğimizin farkına varamayabiliyoruz. Her zaman olduğu gibi Ramazan ayında da sağlıklı beslenmeye önem vermeliyiz. Öğünler; sahur ve iftarda iki ana öğün ile iftardan sonra 1-1,5 saat arayla olacak şekilde iki ara öğün şeklinde düzenlenmelidir. Tabi bu dönemde asıl amacın nefse sahip çıkmak ve ruhu terbiye etmek olduğu unutulmamalıdır” dedi.

Ramazan ayında sahurun mutlaka yapılması gerektiğinin altını çizen Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü Diyetisyeni Hacer Kayaalp, şunları söyledi:

“Uzun süre bir açlık söz konusu olduğu için sahura mutlaka kalkılmalıdır. Sahur vücudun metabolik düzeni ve oruç süresince kan şekerinin kontrol altında tutulması açısından son derece önemlidir. Sahurda bol su içilmeli, aşırı yağ içeren ve tuzlu besinler tüketilmemelidir. Sahurda sadece su içerek niyetlenmek veya gece yiyip yatmak vücudun metabolik düzeni açısından sağlıklı bir seçenek değildir. Kahvaltılık türünde, çok ağır olmayan ve aynı zamanda tok tutan besinler tercih edilmelidir. Uzun süre tokluk sağlanması için yumurta, peynir, yoğurt gibi kaliteli protein kaynaklarının yanına kan şekeri dalgalanmalarını önlemek için tam buğday ekmeği mutlaka eklenmelidir. Mevsim yeşillikleri, ceviz, fındık gibi yağlı tohumlar, az yağlı sebze yemekleri ve meyve tüketimi de günlük beslenmenin dengelenmesi için alternatif seçeneklerdir.”

Su tüketiminin de önemine değinen Kayaalp, “Ramazan ayının sıcak günlere denk gelmesi nedeniyle vücudun su ihtiyacı artar. Bu nedenle yeterli su tüketimi Ramazan ayında daha da önem kazanır. İftar ve sahur arasında 2-2.5 litre su mutlaka içilmelidir. Sıvı alımı dengeli bir şekilde yarım saat aralıklarla alınmalıdır. En sık yapılan hatalardan biri özellikle yemeklerle birlikte veya sonrasında asitli ve şekerli içecek tüketmek ve az su içmek olarak karşımıza çıkmaktadır. Su haricindeki diğer içecekleri ne kadar fazla tüketirseniz su içme kapasiteniz o kadar azalacaktır. Sağlığımız için yaşam iksirimiz olan su tüketimini ihmal etmeyelim” görüşlerini aktardı.

İftar ve sonrasında tüketilecek tatlılara dikkat çeken Kayaalp, “İftar saati geldiğinde uzun saatler boş kalmış olan mideyi doldurmak için kontrollü davranmak gerekiyor. Yemeklerin yavaş tüketilmesi sindirim sistemimizi rahatlatacaktır. Küçük lokmalar halinde besin tüketimi ve çok çiğnemek sizi yemek sonrasında oldukça rahatlatır. Unutulmamalıdır ki tokluk sinyali yemeğe başladıktan 20 dakika sonra hissedilmeye başlar. Orucu birkaç hurma veya zeytinle açtıktan sonra çorbayla devam etmek en doğru seçenek olacaktır. Salata, sebze yemekleri ve kuru baklagil tüketimi bağırsak sağlığımız için oldukça önemlidir. Ayrıca ana yemekler kızartma ve kavurma yerine ızgara, haşlama, fırınlama gibi pişirme teknikleriyle pişirilirse hem mideniz rahat edecek, hem de kalori alımınız azalacaktır. İftar sonrası yaygın olan tatlı tüketiminde de kontrollü olmak oldukça önemlidir. Tatlı hakkınızı bol şerbetli tatlılar yerine güllaç, dondurma, sütlaç, kazandibi gibi sütlü tatlılardan ya da meyveli tatlılardan yana kullanabilirsiniz” önerilerinde bulundu.

Son olarak Ramazan ayının rahmet ve sıhhat ayı olduğunu hatırlatan Kayaalp, eğer doğru değerlendirilirse her zamankinden daha sağlıklı ve dinç bir ay geçirilebileceğini de sözlerine ekledi.