Diyarbakır’dan uyuşturucu sevkiyatına narkotik engel oldu

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu Diyarbakır’dan ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Narkotik ekipleri, kimliğini belirledikleri şüphelinin bindiği otobüsü takibe aldı. Otobüs, ilçeye ulaştığında ise operasyon düzenlendi. Operasyonda, Diyarbakır’dan gelen şüpheli ile onu karşılamak için bekleyen 2 şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın çantasında yapılan aramada 2 poşet halinde yaklaşık 1 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Diğer iki şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine ilişkin çalışmalarının aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.