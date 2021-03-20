Diyarbakır anneleri filmine Ekinözülü yapımcı

Ekinözülü işadamı Gürsel Eker’in kurucusu olduğu Lider Yapım Şirketi’nin yapımcılığında çekilecek sinema filminin yönetmenliğini ise Kurtlar Vadisi Pusu, Kurtlar Vadisi Gladyo, Kurtlar Vadisi Terör gibi sinema filmlerini çeken Sadullah Şentürk yapacak.

Terör örgütü PKK tarafından zorla dağa götürülmüş veya örgütten kaçmak isteyen gençlerin annelerinin başlattığı Diyarbakır Anneleri eylemi, 566.gününde devam ediyor. Annelerin HDP İl Binası önündeki 566 günlük nöbetin öyküsü beyazperdeye aktarılıyor. Diyarbakır Anneleri'nin hikâyesi, aralarında yabancı oyuncuların da bulunduğu güçlü bir kadroyla sinema filmi olacak. Ekinözülü işadamı Gürsel Eker’in kurucusu olduğu Lider Film şirketinin yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmeni Sadullah Şentürk'le sözleşme imzalanarak ilk adım atıldı. Senaryonun yazımına da başlandı. Aksiyon/drama türü olacak filmde çocuğunu terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak isteyen yabancı uyruklu bir anne ile bir Türk babanın hikâyesi, insani yönüyle işlenecek.