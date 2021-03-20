Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Eksikliği hissedilen 2 önemli proje daha yatırım programına alındı
Eksikliği hissedilen 2 önemli proje...
Elbistan’ın doğu-batı aksı ağaçlandırılacak
Elbistan’ın doğu-batı aksı ağaçlandırılacak
Bakan Selçuk: “Açtığımız eğitim tesisleri öğrencilerimizin pırıltısını artıracak”
Bakan Selçuk: “Açtığımız eğitim tesisleri...
Kaymakam Demir, kursiyerlerle bir araya geldi
Kaymakam Demir, kursiyerlerle bir araya...
Çanakkale Zaferi’nin 106.yıldönümü kutlandı
Çanakkale Zaferi’nin 106.yıldönümü kutlandı
banner162

Diyarbakır anneleri filmine Ekinözülü yapımcı

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı eylemin öyküsü, beyazperdeye aktarılıyor.

Diyarbakır anneleri filmine Ekinözülü yapımcı
banner167

Ekinözülü işadamı Gürsel Eker’in kurucusu olduğu Lider Yapım Şirketi’nin yapımcılığında çekilecek sinema filminin yönetmenliğini ise Kurtlar Vadisi Pusu, Kurtlar Vadisi Gladyo, Kurtlar Vadisi Terör gibi sinema filmlerini çeken Sadullah Şentürk yapacak.

Terör örgütü PKK tarafından zorla dağa götürülmüş veya örgütten kaçmak isteyen gençlerin annelerinin başlattığı Diyarbakır Anneleri eylemi, 566.gününde devam ediyor. Annelerin HDP İl Binası önündeki 566 günlük nöbetin öyküsü beyazperdeye aktarılıyor. Diyarbakır Anneleri'nin hikâyesi, aralarında yabancı oyuncuların da bulunduğu güçlü bir kadroyla sinema filmi olacak. Ekinözülü işadamı Gürsel Eker’in kurucusu olduğu Lider Film şirketinin yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmeni Sadullah Şentürk'le sözleşme imzalanarak ilk adım atıldı. Senaryonun yazımına da başlandı. Aksiyon/drama türü olacak filmde çocuğunu terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak isteyen yabancı uyruklu bir anne ile bir Türk babanın hikâyesi, insani yönüyle işlenecek.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Anneleri Filmine Ekinözülü Yapımcı