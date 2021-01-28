Diyaliz ünitesi yenilendi

Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım, diyaliz ünitesinin yenilendiğini söyledi. Mevcut kompleks içindeki diyaliz ünitesinin Covid servisine dönüştürüldüğünü hatırlatan Başhekim Yasım, “Hastanemizin eski hizmet binasını, diyaliz ünitesi olarak dizayn ettik” dedi.

Yeni diyaliz ünitesi ile hastaların daha modern ve konforlu bir şekilde tedavi olabileceğini belirten Başhekim Prof. Dr. Alptekin Yasım, “Diyaliz ünitesi, son dönem böbrek yetmezliği tanısı konulan hastalara hizmet vermektedir. Hastaları haftada 3 kez, 4’er saat düzenli şekilde diyaliz programına alıyoruz. Bu amaçla da hastalarımız, evden servis araçları ile alınıp hemodiyaliz makinesine bağlanarak tedavi süreçlerine devam ediyor” şeklinde konuştu.