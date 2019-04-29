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Diva-Sen’den kahvaltı programı

Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Diva-Sen) Elbistan İlçe Temsilciliği tarafından ilçedeki din görevlilerine yönelik olarak kahvaltı programı düzenlendi.

Diva-Sen’den kahvaltı programı

İstişare ve tanışma amaçlı olarak Pınarbaşı mesire alanında gerçekleştirilen etkinliğe Diva-Sen Kahramanmaraş İl Başkanı Abdülbaki Karakurt, Kahramanmaraş İl Müftülük Şefi Halil Kılınç, Afşin İlçe Müftüsü Hayrullah Balta, Diva-Sen Afşin İlçe Başkanı Yusuf Donar ve din görevlileri katıldı.

Kahvaltı sonrasında değerlendirme yapan Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Diva-Sen) Elbistan İlçe Başkanı İlhan Polat, “Diva-Sen, siyasallaşan sendikalara tepki olarak ortaya çıkmıştır. Bir din görevlisi, siyasi, cemaat ve cemiyet gibi özel düşüncelerini mihraba taşımamalı, aksine herkesi kucaklamalıdır. Biz sendikacılar olarak memurun sosyal ve ekonomik haklarını korumak için faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyız. Bu doğrultuda her konuda üyelerimize yardımcı oluyoruz. Sendikaların çıkar, torpil, ötekileştirmeye alet edilmemesi gerekiyor.

Peygamber mesleği icra eden din görevlileri topluma mesleki ahlaki ve dini yönden örnek olmalı, çok okuyarak kendini geliştirmeli” şeklinde konuştu.

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Gerçekler 3 hafta önce

Namaz kıldırmak için maaş almak dinen caiz mi?

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elbistan 3 hafta önce @Gerçekler

ya da kur'an okumak/okutmak için para almak caiz mi?

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Elbistanlı 3 hafta önce

Ha ha ha mükemmelsiniz beyler afiyet olsun. Büyük iş tebrikler.

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Adem 3 hafta önce

Allah için yapılan iş in maddiyatı olmaz din alimleri para ile Allahın emirlerini satamaz İmamlar para ile değil Allah için görev yapmalı Burdan Devletimize çağrı yapıyorum 5000 tl imam maaşı mı olur verecekseniz sembolik bir maaş verin

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Elbistanlı 3 hafta önce

Namaz kıldırmakla maaş alınır,fetva Hanefiyye göre böyle.

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