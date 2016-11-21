Diriliş Ertuğrul ekibinden Elbistan’ı ziyaret sözü

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul dizi ekibi ile bir araya gelen Elbistanın Sesi Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi Himmet Göçer, dizi oyuncularını Elbistan’a davet etti. Oyuncular ise, bir program dahilinde yaz aylarında Elbistan’ı ziyaret etmek istediklerini ifade ettiler.

Reyting rekorlarını alt üst eden Diriliş Ertuğrul ekibi ile Kocaeli'deki açılışta bir araya gelen Göçer, oyunculardan Artuk Bey'i canlandıran Ayberk Pekcan, İbni Arabi'yi canlandıran Osman Soykut, Abdurrahman Alp'i canlandıran Celal Al ve Derviş'i canlandıran Gökhan Karacık ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hatıra fotoğrafının ardından bir süre sohbet eden Göçer, oyuncuları, Dulkadiroğlu Beyliğine uzun yıllar başkentlik yapan Elbistan'a davet etti. Dizi oyuncuları da yaza doğru bir program dahilinde Elbistan’ı ziyaret edeceklerini ifade ettiler.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Ertuğrul Gazi'nin ve Osmanlı'nın kuruluş hikâyesini konu edinen, Diriliş Ertuğrul dizisi son bölümüyle 3 sezonun en yüksek reytingini alırken, 43. Pantene Altın Kelebek ödül töreninde, Diriliş Ertuğrul da ödül almıştı.

Dizinin yapımcı ve senaristi Mehmet Bozdağ ise, aldığı ödülü selamlama ve teşekkür konuşması yaptırılmadığı için iade etmişti.

Diriliş Ertuğrul’a yapılan haksızlığa sessiz kalmayan izleyiciler ise, ödül törenini tertip eden organizatörler ve programın sunucusu Okan Bayülgen’e, sosyal medya aracılığı ile tepki göstermişlerdi.



