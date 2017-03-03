Dirican’dan Kaymakam Akkoyun’a Vergi Haftası ziyareti

Elbistan Vergi Dairesi Müdürü Duran Dirican, 28. Vergi Haftası kutlamaları kapsamında Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun'u makamında ziyaret etti.

Elbistan Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Zekeriya Bayar ve Gelir Uzmanı Fatih Çoban’ın da yer aldığı ziyarette Vergi Dairesi Müdürü Duran Dirican, hafta kapsamında yürütecekleri faaliyetler hakkında Kaymakam Akkoyun’a bilgi verdi.

Vergi Haftası vesilesiyle gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, haftanın yararlı ve başarılı geçmesi dileğinde bulunan Kaymakam Tuncay Akkoyun, kamuoyunda sağlıklı bir vergi bilincinin oluşturulmasının gerekliliğine vurgu yaptı.