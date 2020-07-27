Dirican’dan gazetelerimize veda ziyareti

Elbistan Vergi Dairesi Müdürü olarak 2016 yılından 2020 yılına kadar ilçede görev yapan Duran Dirican, Mersin’e bağlı Tarsus ilçesine atandı. Dirican, veda ziyaretleri çerçevesinde Elbistan Kaynarca ve Elbistanın Sesi gazetelerini ziyaret etti.

Görev yaptığı 4 yıl boyunca Elbistan halkından büyük destek gördüğünü dile getiren Duran Dirican, aynı zamanda Elbistan basınının da vergi dairesi ile ilgili konuların duyurulması noktasında üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını kaydetti.

Yönetim Kurulu Üyeleri Himmet Göçer ve Meltem Göçer ise, Tarsus Vergi Dairesi Müdürü olarak ataması yapılan Duran Dirican’a yeni görevinde başarılar dilediler.



Duran Dirican'ın yerine Elbistan Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Mahmut Demirli vekalet edecek.