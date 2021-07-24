Direskeneli: “Türkiye bunu da başardı: Kömürsüz kömür santrali!”

“Türkiye bunu da başardı: Kömürsüz kömür santrali” başlıklı bir köşe yazısı kaleme alan Haluk Direskeneli, bölgedeki termik santral yatırımlarının karşılığında ülkenin en büyük üçüncü tarım ovasınının yok edildiğine değindi. Direskeneli, “Elbistan ovasında bugün tarım yapılmaya devam ediyor olsaydı büyük tarım ürünleri elde edecektik” dedi.

Afşin-Elbistan B Termik Santrali’nin, kömürsüz kömür santrali olduğunu ifade eden Enerji Günlüğü yazarı Haluk Direskeneli, şu görüşleri paylaştı:

“Günümüzde çalışan en iyi termik santrallerden biri hatta birincisi bence Afşin Elbistan-B’dir. Bu santrale para yatırır mısınız? Afşin Elbistan-B santralinin toz filtreleri yeterli, büyük ve güzel çalışıyor. Baca gazı kükürtsüzleştirme ekipmanları var ve onlar da güzel çalışıyor. Tesis, kömür susuzlaştırma teknolojisine sahip. Santralde yakılacak kömür önce kurutularak kalorifik değeri yükseltiliyor, sonra yanma odasında yakılıyor. İlave yakıt ihtiyacı az. Ama Afşin Elbistan-B santralinin de ciddi bir sorunu var. Burada kömür yok, eskiden vardı şimdi yok. Yanında çalışan Çöllolar kömür sahasında heyelan oldu, kömür sahası kapandı. Saha artık kömür besleyemiyor. Afşin Elbistan-B santralinde yakılacak kömür daha uzaktaki Kışlaköy sahasından veya çok daha uzak başka kömür sahalarından buraya taşınıyor. Bu da yakıtın pahalıya mal olmasına yol açıyor.

Yani Afşin Elbistan-B denilince aslında ortada kömürü olmayan bir termik santralden söz etmiş oluyoruz. Ayrıca bu santralin kül barajı da yok. Yani santral çalışırken ortaya çıkan külü stoklayacak yeri yok. Bunun nedeni yine yakındaki kömür sahasında yaşananlar... Çöllolar sahasından kömür alınacak ve yerine santralden çıkan kül depolanacaktı. Çöllolar kömür sahası heyelan yüzünden kapanınca çıkan kül elde kaldı, konacak depolanacak yer yok, olması yapılması gereken kül barajı da ortada yok. Aslında Afşin Elbistan-B santrali kömür sahasının üstünde, iletim hatları yine kömür sahası üstünde. Ancak altındaki kömürü çıkarmak imkansız. Çöllolar sahasının işletmeye açılması lazım. Heyelan yaşanmamış tarafından başlayarak sahadan kömür çıkarılmaya başlanması lazım. Eğer bunlar yapılamıyorsa, Afşin Elbistan-B Santrali’nin de kapatılması, makine ekipmanının ise hurda olarak satılması lazım.”

Bölgeden çıkarılan kömürü, düşük kalorisi nedeniyle siyah renkli kar topuna benzeten Direskeneli, verimli topraklara sahip ovanın da bu santrallere kurban edildiğini anlattı.

Direskeneli, “Elbistan kömürünün yarısı su, kalanı kül, yanıcı madde çok az. Kömür değil sanki siyah renkli kar topu. Kalorifik değeri yani alt ısıl değeri 500-1000 kcal/kg. Böyle bir kömür için dünyanın hiçbir yerinde milyar dolar yatırım ile termik santral yapılmaz. Başlarken bu kömüre uygun teknoloji de yoktu, ama kimse fark etmedi. Kim bizim kamu karar vericilerini ikna etmiş ise iyi etmiş. Bugün zar zor çalışan iki santralimiz var. Birinin kömür sahası küçüldü, diğerinde heyelan oldu çalışmıyor. Bütün bunların karşılığında yurdumuzun en büyük üçüncü tarım ovasını yok ettik. Elbistan ovasında bugün tarım yapılmaya devam ediyor olsaydı büyük tarım ürünleri elde edecektik” ifadelerini kullandı.

Eski termik santrallere yeni yatırım için bugün kimsenin gönüllü olmadığını anımsatan Direskeneli, “Kimse para harcamak istemiyor. Herkes sadece nakit girişine odaklanıyor. Sonradan yapılan çevre ekipmanları uyumlu değil. Çoğu ekipman yeterli çalışmıyor. Bu durumda eski termik santraller çalışabilecekleri sürece çalışacaklar, sonra kapanacaklar. Başka yapılabilecek yeni bir şey yok. Dünyanın her yerinde durum böyle” değerlendirmesini yaptı.