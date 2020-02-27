banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Direksiyon başında kalp krizi geçiren genç öğretmen kurtarılamadı

Elbistan’da direksiyon başında kalp krizi geçiren 44 yaşındaki Türkçe öğretmeni, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Direksiyon başında kalp krizi geçiren genç öğretmen kurtarılamadı
Balik Dunyasi Reklam
banner43

Edinilen bilgiye göre, Elbistan Ortaokulu’nda Türkçe öğretmenliği yapan 44 yaşındaki Fatih Halitoğlu, sabah saatlerinde mesaisine başlamak üzere otomobili ile yola çıktı. Vatan Caddesi’ne geldiğinde direksiyon başındayken fenalaşan genç öğretmen, aracını kenara çekti. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, talihsiz öğretmeni hemen Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Halitoğlu, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Fatih Halitoğlu’nun acı haberini alan meslektaşları, hastaneye akın etti. Uzun süredir görev yaptığı Elbistan Ortaokulu da yasa büründü.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
KalpBaşındaDireksiyonKriziGeçirenGençöğretmenKurtarılamadı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
iyi insanlar. 13 saat önce

İyi insanlar hep zamansız, göçüp gidiyorlar.
Allah Rahmet Eylesin, Mekanı Cennet Olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
ŞABAN KILINÇ 13 saat önce

SEVGİLİ KARDEŞİM FATİH HALİTOĞLU KARDEŞİME RABBİMİN RAHMETİ ÜZERİNE VE MEKANI CENNET OLSUN. AİLESİNİN BAŞI SAĞOLSUN ALLAHIM SABIRLAR VERSİN

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Haci ünal 13 saat önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun
ailesinin basi sagolsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
ECZACI 13 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hiç 13 saat önce

Allah rahmetiyle muamele etsin...çok üzüldük..geride kalanlara sabır versin

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
Cuma Gök 13 saat önce

Allah rahmet eylesin inşAllah mekanını cennet eylesin inşAllah.yaşıda genç .geride kalanlara sabırlar versin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Furkan KÖKSAL 13 saat önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı CENNET olsun ailesinin başı sağ olsun mütevazı kişilikli bi insandı

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
AKİF 13 saat önce

Allah mekanını cennet eylesin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar