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Dini nikahlı eşinin 10 bin lirasını çaldığı iddiası

Ekinözü ilçesine bağlı Kandil Mahallesi’nin Çıtak mezrasında 43 yaşındaki bir kadının evindeki çantalarda sakladığı 10 bin Türk Lirası’nı çaldığı iddiasıyla imam nikahlı eşi gözaltına alındı.

Dini nikahlı eşinin 10 bin lirasını çaldığı iddiası

Edinilen bilgi ve iddialara göre, ilçeye bağlı Kandil Mahallesi’nin Çıtak mezrasında ikamet eden 43 yaşındaki Ş.B., evinde yokken kapıyı zorlayarak içeri giren kimliği belirsiz şahıs, evdeki içinde 10 bin TL bulunan çantaları alarak kayıplara karıştı. Evine gelen Ş.B., kapının açık olduğunu görünce yaptığı kontrolde içinde para olan çantalarının yerinde olmadığını gördü. Ş.B.’nin ihbarı üzerine olay yerine Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin, kapsamlı araştırması sonucunda hırsızlık olayının faili olarak Ş.B.’nin imam nikahlı eşi K.D.’yi (30) gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahıs, işlemleri için jandarmaya götürüldü. Şüphelinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Yerel Manşetler
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imam nikahlı eşimi yoksa başka mı 15 saat önce

43 yaşındaki kadının imam nikahlı 30 yaşında nasıl kocası oluyor üstelik te erkek evli adam emeginin karşııgını almış imam nikah işin kamuflajı olmuş

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Elbistanlı 2 saat önce

şu mübarek günlerde Allah ıslah etsin 43 yaşında kadın 30 yaşında adam

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