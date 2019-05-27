Dini nikahlı eşinin 10 bin lirasını çaldığı iddiası

Edinilen bilgi ve iddialara göre, ilçeye bağlı Kandil Mahallesi’nin Çıtak mezrasında ikamet eden 43 yaşındaki Ş.B., evinde yokken kapıyı zorlayarak içeri giren kimliği belirsiz şahıs, evdeki içinde 10 bin TL bulunan çantaları alarak kayıplara karıştı. Evine gelen Ş.B., kapının açık olduğunu görünce yaptığı kontrolde içinde para olan çantalarının yerinde olmadığını gördü. Ş.B.’nin ihbarı üzerine olay yerine Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin, kapsamlı araştırması sonucunda hırsızlık olayının faili olarak Ş.B.’nin imam nikahlı eşi K.D.’yi (30) gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahıs, işlemleri için jandarmaya götürüldü. Şüphelinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.