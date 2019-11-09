Edinilen bilgiye göre, Afşin ilçesine bağlı Dağlıca Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi. Jandarmanın yaptığı operasyonda, 1 adet ruhsatsız tabanca ile silaha ait 7 adet fişek, 6 adet dinamit lokumu, jeneratör, elektrikli fünye ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgisi bulunan Y.Ö, D.D, Y.Ö, B.Y. ve G.İ. isimli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Dinamit ve jeneratörle define arayışı karakolda bitti
Afşin ilçesinde dinamit ve jeneratörle kaçak kazı yapan 5 kişi, jandarmaya yakalandı.
09 Kasım 2019 Cumartesi 17:36
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.