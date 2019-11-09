Dinamit ve jeneratörle define arayışı karakolda bitti

Edinilen bilgiye göre, Afşin ilçesine bağlı Dağlıca Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi. Jandarmanın yaptığı operasyonda, 1 adet ruhsatsız tabanca ile silaha ait 7 adet fişek, 6 adet dinamit lokumu, jeneratör, elektrikli fünye ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgisi bulunan Y.Ö, D.D, Y.Ö, B.Y. ve G.İ. isimli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.