Din görevlilerinden anlamlı bağış

Başkan Aydoğan, Türkiye Diyanet Vakfı’nın Suriye’deki iç savaşta evlerini kaybeden ve zor şartlarda yaşam mücadelesi veren halkın en önemli ihtiyaçlarından biri olan barınma sorununa bir nebze olsun katkı sunmaya çalıştıklarını belirtti.

Din Görevlileri Yardımlaşma Derneği Elbistan Şube Başkanı Necati Aydoğan, “2011 yılından bu yana Suriye’de devam eden savaş pek çok insanın hayatını kaybetmesine neden olurken bir o kadar insanın da yakınlarını ve yaşadığı evlerini kaybetmesine neden oldu. Bombardıman ve saldırılar altında evlerini terk etmek zorunda kalan aileler, başarabilirse başka ülkelere sığınıyorlar. Kendi topraklarında sıkışıp kalan aileler ise zorlu arazi ve mevsim şartlarında çadırlarda ve dağınık kamp alanlarında yaşam mücadelesi veriyorlar. 2019 yılında İdlib’e yönelik saldırılar nedeniyle yeniden başlayan göç dalgası sonucunda yüz binlerce insan evlerini terk ederek Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmeye başladı” dedi.

Suriye’deki mazlum halka sıcak bir yuva sağlamak için din görevlileri olarak ellerini taşın altına koymak istediklerini ifade eden Aydoğan, “Savaşın başladığı günden bu yana eğitimden hayri hizmetlere kadar pek çok alanda Suriye halkına destek olan Türkiye Diyanet Vakfımız, ‘Bir iyilik, sıcak bir yuva” kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında sınır ötesinde her türlü insani koşulların düşünüldüğü 30 metrekare büyüklüğünde 2 odalı, içerisinde banyosu, tuvaleti, mutfağı bulunan, çatısı betondan imal edilecek, her türlü hava şartlarına dayanıklı betonarme konutlar inşa etmeye başladı. Bu kampanyayı ulusal bazda tüm milletimize duyurarak bir yardım seferberliği başlattı. Biz de Elbistan Din Görevlileri Derneği olarak bir taraftan cami ve diğer ortamlarda milletimizi bu kampanyaya katılmaya teşvik ederken bir yandan da taşın altına elimizi bizzat koymaya çalıştık. Din görevlisi arkadaşlarımız maaşlarından bağışlarda bulunarak 2 ev yapabilecek meblağı bağışladılar. Dernek yönetimi olarak toplanan yardımı Diyanet Vakfımızın “İyilik Konutları” Hesabına yatırarak dekontumuzu Sayın Müftümüz Hacı Mustafa Kılınç’a ibra ettik.

Allah yardım eden tüm arkadaşlarımızdan razı olsun. Kimi ailesinin sadakası olarak kimi arkadaşımız geçmişlerin hayrına bağışta bulundular. Allah hayırlarını kabul eylesin ve hepsine de hepsine gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.